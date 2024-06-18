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Во время воздушной тревоги можно не брать повестку в ТЦК — адвокат объяснил, почему

18 июня 2024 03:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Когда можно не брать повестку от работников ТЦК — законные основания
Мужчина общается с работниками ТЦК. Иллюстративное фото: Суспільне мовлення
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Адвокат Роман Симутин заявил, что во время воздушной тревоги военнообязанный имеет право отказаться от повестки или проверки документов со стороны работников Территориального центра комплектования или полиции. Это объясняется тем, что есть угроза жизни и требование властей пройти в укрытие.

Об этом сообщает ТСН.ua в понедельник, 17 июня.

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Симутин отметил, что уходящие в укрытие граждане имеют законные основания отказать в проверке документов во время тревоги.

"Никто не может ставить под угрозу жизнь и здоровье человека. Над тем местом, где человеку вручают повестку, могут сбивать ракету. Если такая вероятность существует, то ее соответственно нельзя исключать. В таком случае действия гражданина (сообщившего, что следует к укрытию. — Ред.) будут оправданы. Ставить под угрозу жизнь — это не может быть оправдано вручением повестки. Это не обсуждаемое право человека", — пояснил адвокат.

Он привел пример, когда полиция остановила водителя, чтобы проверить его состояние алкогольного опьянения, и раздался сигнал воздушной тревоги. Дело передали в суд, который оправдал украинца. Таким образом, мужчина может отказать правоохранителям и сказать, что идет в укрытие.

Также Симутин вспомнил случай со школьниками, которых не хотели пускать в укрытие с собакой. Тогда государство начало досудебное расследование по поводу нарушения безопасности детей.

"Если говорить простым языком, то в уголовном кодексе есть такое понятие как крайняя потребность. Нельзя ставить под риск жизнь и здоровье человека. Если человека задерживают во время воздушной тревоги, то в протоколе это должно быть указано", — подчеркнул эксперт.

Адвокат Екатерина Анищенко добавила, что проверить документы или вручить повестку во время воздушной тревоги работники ТЦК могут в укрытии.

Напомним, что Волынский областной ТЦК назвал причины, по которым можно не идти в военкомат после получения повестки военнообязанным. Речь идет о стихийных бедствиях, состоянии здоровья, военных действиях и смерти близкого родственника.

Также мы сообщали, что адвокат Ростислав Кравец дал несколько советов, что делать, когда сотрудники ТЦК изымают военно-учетный документ у военнообязанного.

ТЦК и СП
закон
война в Украине
укрытия
повестки
війна
воздушная тревога

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