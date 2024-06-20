Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Когда нужно подавать заявление на отсрочку от мобилизации — ответ юриста arrow

Когда нужно подавать заявление на отсрочку от мобилизации — ответ юриста

20 июня 2024 09:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Заявление на отсрочку от мобилизации
Военнообязанный в военкомате. Фото иллюстративное: Армия.
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Украине на сегодняшний день могут мобилизовать лиц с 25 лет, если они раньше не проходили службу и не имеют права на отсрочку. Сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о праве на отсрочку нужно сразу, но некоторые люди ошибаются, полагая, что это нужно делать при обязательном обновлении данных.

О такой ошибке со стороны военнообязанных рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

Читайте также:

Кто имеет право на отсрочку

Тарасенко отметила, что до 16 июля необходимо уточнить данные телефона, адреса, электронной почты. Отсрочку необходимо оформлять сразу, если военнообязанный имеет на нее право.

Проверкой оснований для предоставления отсрочки и ее оформлением занимаются в ТЦК и СП. Она может также оформляться с использованием реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных.

Кто имеет право на отсрочку:

  • забронированные работники;
  • люди с инвалидностью и временно непригодные;
  • те, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости;
  • родители-одиночки, когда второй человек умер, исчез, отбывает наказание и т.п.;
  • родители и воспитатели несовершеннолетнего с инвалидностью;
  • родители и воспитатели тяжелобольных детей;
  • люди, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • усыновители/попечители с детьми до 18 лет;
  • заняты постоянным уходом за больной женой/супругом/ребёнком/родителями, если больше никто не может выполнить эту обязанность;
  • опекун недееспособного лица;
  • супруг человека с инвалидностью I или II группы или III группы в отдельных случаях;
  • уход родителей или жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может выполнить эту обязанность, в некоторых случаях — уход за членом семьи второй степени родства;
  • если жена/супруг проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок;
  • работники министерств, нардепы, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченные по правам человека, дипломаты, госслужащие определенных направлений;
  • работники воинских частей, СБУ, разведки, нацгвардии и т.д.

Кроме вышеуказанных лиц не подлежат призыву те, кто учится на дневной или дуальной форме в вузах, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание присвоено посмертно за участие в Революции. бывшие военнопленные.

Раньше мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.

Украина
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности