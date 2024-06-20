Заявление на отсрочку от мобилизации

Военнообязанный в военкомате. Фото иллюстративное: Армия.

В Украине на сегодняшний день могут мобилизовать лиц с 25 лет, если они раньше не проходили службу и не имеют права на отсрочку. Сообщать территориальным центрам комплектования и социальной поддержки о праве на отсрочку нужно сразу, но некоторые люди ошибаются, полагая, что это нужно делать при обязательном обновлении данных.

О такой ошибке со стороны военнообязанных рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

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Кто имеет право на отсрочку

Тарасенко отметила, что до 16 июля необходимо уточнить данные телефона, адреса, электронной почты. Отсрочку необходимо оформлять сразу, если военнообязанный имеет на нее право.

Проверкой оснований для предоставления отсрочки и ее оформлением занимаются в ТЦК и СП. Она может также оформляться с использованием реестра призывников, военнообязанных и резервистов на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных.

Кто имеет право на отсрочку:

забронированные работники;

люди с инвалидностью и временно непригодные;

те, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей и платит алименты при необходимости;

родители-одиночки, когда второй человек умер, исчез, отбывает наказание и т.п.;

родители и воспитатели несовершеннолетнего с инвалидностью;

родители и воспитатели тяжелобольных детей;

люди, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

усыновители/попечители с детьми до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой/супругом/ребёнком/родителями, если больше никто не может выполнить эту обязанность;

опекун недееспособного лица;

супруг человека с инвалидностью I или II группы или III группы в отдельных случаях;

уход родителей или жены с инвалидностью I или II группы, если больше никто не может выполнить эту обязанность, в некоторых случаях — уход за членом семьи второй степени родства;

если жена/супруг проходят службу и есть несовершеннолетний ребенок;

работники министерств, нардепы, судьи, члены Счетной палаты, уполномоченные по правам человека, дипломаты, госслужащие определенных направлений;

работники воинских частей, СБУ, разведки, нацгвардии и т.д.

Кроме вышеуказанных лиц не подлежат призыву те, кто учится на дневной или дуальной форме в вузах, аспиранты, докторанты, научные и научно-педагогические работники, родственники погибших и пропавших без вести воинов и Героев Украины, которым звание присвоено посмертно за участие в Революции. бывшие военнопленные.

Раньше мы писали, когда можно не брать повестку у работников ТЦК на законных основаниях.

Напомним, мы рассказывали, при каких обстоятельствах повестки военнообязанным будут отправлять по почте.