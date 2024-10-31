Войска КНДР в Украине — когда солдаты прибудут на фронт

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Фото: facebook/UKRinUN

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что войска КНДР, которых отправили на помощь России для участия в войне, прибудут на фронт в Украину уже в ноябре. В настоящее время на границе в РФ находится, по меньшей мере, 2 100 солдат.

Об этом Сергей Кислица сказал на заседании Совета Безопасности ООН "Поддержание мира и безопасности Украины".

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Кислица рассказал, что в период с 23 по 28 октября из Восточного военного округа к границе России с Украиной прибыло по меньшей мере семь самолетов с военными КНДР общей численностью до 2 100 солдат.

Однако ожидается, что их количество вырастет до 4 500 уже к началу ноября, и тогда они начнут участвовать в боевых действиях против Сил обороны на фронте в Украине.

Кроме того, представитель Украины при ООН добавил, что скорее всего северокорейский контингент будет работать под эгидой 11 бригады РФ.

"Согласно информации, которой мы владеем, группа военных КНДР сейчас занимается разведкой и с 20 октября работает под эгидой этой 11 бригады", — сказал он.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч солдат КНДР готовы воевать на стороне России. По его словам, так есть и солдаты, и офицеры.

Кроме того, он призвал мир реагировать на солдат КНДР в России. По его словам, голос партнеров не звучит так громко, как должен звучать.