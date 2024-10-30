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РФ зробила цинічну заяву щодо військ КНДР в Україні

30 жовтня 2024 23:53
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
У РФ назвали дезінформацією відправку військ КНДР в Україну
Представник РФ в ООН Василь Небензя. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Росія на засіданні ООН зробила чергову цинічну заяву щодо відправки військ союзної КНДР до України. Представник РФ в ООН Василь Небензя назвав такі звинувачення "маячнею". 

Про це стало відомо із засідання ООН, яке транслює Суспільне.

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За словами Небензі, будь-які звинувачення Росії в залученні військ КНДР до агресії проти України є "дезінформацією". Її нібито поширюють для того, щоб "виправдати рішення НАТО направити свої війська" на допомогу Києву.

"Спектакль, який ми сьогодні побачили, це спроба виправдати власне рішення відправити війська НАТО, щоб підтримувати "режим" українського президента", — заявив Небензя.

За його словами, співпраця КНДР та Росії є цілком законною та відкритою і жодним чином не спрямована проти третьої країни.

За його словами, Росія "планує розвивати цю співпрацю і ніхто не зможе цього зупинити".

Нагадаємо, Зеленський заявив, що найближчими днями солдати з Північної Кореї можуть опинитися на полі бою проти України.

Також ми писали, що 28 жовтня у НАТО вперше підтвердили, що КНДР надіслала своїх військових для війни в Україні. Частина з них вже перебуває на Курщині.

ООН росія війна в Україні КНДР військові дії

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