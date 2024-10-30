В РФ назвали дезинформацией отправку войск КНДР в Украину

Представитель РФ в ООН Василий Небензя. Фото: Reuters

Россия на заседании ООН сделала очередное циничное заявление об отправке войск союзной КНДР в Украину. Представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал такие обвинения "бредом".

Об этом стало известно с заседания ООН, которое транслирует Суспільне.

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По словам Небензи, любые обвинения России в привлечении войск КНДР к агрессии против Украины являются "дезинформацией". Ее якобы распространяют для того, чтобы оправдать решение НАТО направить свои войска на помощь Киеву.

"Спектакль, который мы сегодня увидели, это попытка оправдать собственное решение отправить войска НАТО, чтобы поддерживать "режим" украинского президента", — заявил Небензя.

По его словам, сотрудничество КНДР и России вполне законно и открыто и никоим образом не направлено против третьей страны.

По его словам, Россия "планирует развивать это сотрудничество, и никто не сможет этого остановить".

Напомним, Зеленский заявил, что в ближайшие дни солдаты из Северной Кореи могут оказаться на поле боя против Украины.

Также мы писали, что 28 октября в НАТО впервые подтвердили, что КНДР направила своих военных для войны в Украине. Часть из них уже находится в Курщине.