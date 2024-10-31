Війська КНДР в Україні — коли солдати прибудуть на фронт

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Фото: facebook/UKRinUN

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що війська КНДР, яких відправили на підмогу Росії для участі у війні, прибудуть на фронт в Україні вже у листопаді. Наразі на кордоні в РФ перебуває щонайменше 2 100 солдатів.

Про це Сергій Кислиця сказав на засіданні Ради Безпеки ООН "Підтримання миру і безпеки України".

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Кислиця розповів, що у період з 23 до 28 жовтня зі Східного військового округу до кордону Росії з Україною прибуло щонайменше сім літаків з військовими КНДР загальною чисельністю до 2 100 солдатів.

Однак, очікується, що їхня кількість зросте до 4 500 вже до початку листопада і тоді вони почнуть брати участь у бойових діях проти Сил оборони на фронті в Україні.

Крім того, представник України при ООН додав, що, швидше за все, північнокорейський контингент працюватиме під егідою 11 бригади РФ.

"Згідно з інформацією, якою ми володіємо, група військових КНДР зараз займається розвідкою і з 20 жовтня працює під егідою цієї 11 бригади", — сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що близько 12 тисяч солдатів КНДР готові воювати на боці Росії. За його словами, так є і солдати, і офіцери.

Крім того, він закликав світ реагувати на солдатів КНДР у Росії. За його словами, голос партнерів не звучить так гучно, як має звучати.