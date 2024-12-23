Уничтожение российской техники — Клименко сказал, что уничтожили бойцы Нацгвардии за неделю

Бойцы национальной гвардии Украины. Фото: пресс-служба НГУ

Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают выполнять сложные боевые задачи, нанося значительные потери российским оккупантам. За неделю были уничтожены сотни единиц оружия и техники.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в понедельник, 23 декабря.

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По словам Клименко, за прошедшую неделю военнослужащие Нацгвардии отправили на металлолом много техники:

15 танков

52 единицы бронетехники

51 артиллерийскую систему

6 минометов

76 автомобилей

149 беспилотников

15 средств РЭБ

9 складов боекомплекта

Какую технику РФ уничтожили бойцы НГУ за неделю. Фото: Игорь Клименко

Министр добавил, что также были поражены более 390 блиндажей и мест скопления вражеской пехоты.

"На фронте нет выходных или праздничных дней. Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают решительно и профессионально выполнять самые сложные задачи, нанося ощутимые потери противнику", — подытожил Клименко.

Ранее в Государственной пограничной службе Украины показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов на фронте. В частности, речь идет о работе ударными дронами "Феникс".

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал, как ВСУ уничтожают россиян на передовой.