Уничтожение российской техники — Клименко сказал, что уничтожили бойцы Нацгвардии за неделю

Клименко сказал, какую технику РФ уничтожили бойцы НГУ за неделю
Бойцы Национальной гвардии Украины (НГУ) продолжают выполнять сложные боевые задачи, нанося значительные потери российским оккупантам. За неделю были уничтожены сотни единиц оружия и техники.
Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины (МВД) Игорь Клименко в Telegram в понедельник, 23 декабря.
Какую технику удалось уничтожить
По словам Клименко, за прошедшую неделю военнослужащие Нацгвардии отправили на металлолом много техники:
- 15 танков
- 52 единицы бронетехники
- 51 артиллерийскую систему
- 6 минометов
- 76 автомобилей
- 149 беспилотников
- 15 средств РЭБ
- 9 складов боекомплекта
Министр добавил, что также были поражены более 390 блиндажей и мест скопления вражеской пехоты.
"На фронте нет выходных или праздничных дней. Бойцы Национальной гвардии Украины продолжают решительно и профессионально выполнять самые сложные задачи, нанося ощутимые потери противнику", — подытожил Клименко.
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