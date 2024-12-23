Знищення російської техніки — Клименко сказав, що вполювали бійці Нацгвардії за тиждень

Бійці Національної гвардії України. Фото: пресслужба НГУ

Бійці Національної гвардії України (НГУ) продовжують виконувати складні бойові завдання, завдаючи значних втрат російським окупантам. За тиждень було знищено сотні одиниць зброї та техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко у Telegram у понеділок, 23 грудня.

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За словами Клименка, за минулий тиждень військовослужбовці Нацгвардії відправили на металобрухт багато техніки:

15 танків

52 одиниці бронетехніки

51 артилерійську систему

6 мінометів

76 автомобілів

149 безпілотників

15 засобів РЕБ

9 складів боєкомплекту

Яку техніку РФ знищили бійці НГУ за тиждень. Фото: Ігор Клименко

Міністр додав, що також було уражено понад 390 бліндажів і місць скупчення ворожої піхоти.

"На фронті немає вихідних чи святкових днів. Бійці Національної гвардії України продовжують рішуче та професійно виконувати найскладніші завдання, завдаючи відчутних втрат противнику", — підсумував Клименко.

Раніше у Державній прикордонній службі України показали, як знищують військову техніку російських окупантів на фронті. Зокрема, йдеться про роботу ударними дронами "Фенікс".

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій.