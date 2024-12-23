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Клименко розсекретив, яку техніку РФ знищили бійці НГУ за тиждень

23 грудня 2024 20:18
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Знищення російської техніки — Клименко сказав, що вполювали бійці Нацгвардії за тиждень
Бійці Національної гвардії України. Фото: пресслужба НГУ
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Бійці Національної гвардії України (НГУ) продовжують виконувати складні бойові завдання, завдаючи значних втрат російським окупантам. За тиждень було знищено сотні одиниць зброї та техніки.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України (МВС) Ігор Клименко у Telegram у понеділок, 23 грудня.

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За словами Клименка, за минулий тиждень військовослужбовці Нацгвардії відправили на металобрухт багато техніки: 

  • 15 танків 
  • 52 одиниці бронетехніки
  • 51 артилерійську систему 
  • 6 мінометів 
  • 76 автомобілів 
  • 149 безпілотників 
  • 15 засобів РЕБ
  • 9 складів боєкомплекту
Втрати РФ
Яку техніку РФ знищили бійці НГУ за тиждень. Фото: Ігор Клименко

Міністр додав, що також було уражено понад 390 бліндажів і місць скупчення ворожої піхоти. 

"На фронті немає вихідних чи святкових днів. Бійці Національної гвардії України продовжують рішуче та професійно виконувати найскладніші завдання, завдаючи відчутних втрат противнику", — підсумував Клименко.

Раніше у Державній прикордонній службі України показали, як знищують військову техніку російських окупантів на фронті. Зокрема, йдеться про роботу ударними дронами "Фенікс".

А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський показав, як ЗСУ знищують росіян на передовій.

МВС Нацгвардія військова техніка Ігор Клименко війна в Україні

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