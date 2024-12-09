Полицейские на фронте — Клименко назвал количество

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что на фронте находятся тысячи полицейских. В процентном соотношении — это 10%.

Об этом Игорь Клименко рассказал для "РБК-Украины" в понедельник, 9 декабря.

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Полицейские на фронте

Клименко отметил, что на фронте находятся подразделения Национальной гвардии, пограничники и полиция.

"Сегодня были два командира подразделений именно НПУ, подразделения, которые уже несколько месяцев находятся непосредственно в самом аду в Силах обороны. Это и наши специальные подразделения, и "Лють", и сводные подразделения, воюющие вместе с Нацгвардией. Это тысячи полицейских", — рассказал он.

По словам министра, около 10 тысяч полицейских — это комбатанты, которые находятся на линии фронта.

Напомним, на фронте, в частности, находятся бойцы бригады "Хижак" патрульной полиции. В МВД показали, как они уничтожают оккупантов.

Ранее Клименко показал, как пограничники на Волчанском направлении отразили наступление российских оккупантов.