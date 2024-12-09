Поліцейські на фронті — Клименко назвав кількість

Клименко назвав, скільки поліцейських перебуває на фронті
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що на фронті перебувають тисячі поліцейських. У відсотковому співвідношенні — це 10%.
Про це Ігор Клименко розповів для "РБК-України" у понеділок, 9 грудня.
Поліцейські на фронті
Клименко зазначив, що на фронті знаходяться підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція.
"Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців знаходяться безпосередньо у самому пеклі у Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією. Це тисячі поліцейських", — розповів він.
За словами міністра, близько 10 тисяч поліцейських — це комбатанти, що знаходяться на лінії фронту.
Нагадаємо, на фронті, зокрема, перебувають бійці бригади "Хижак" патрульної поліції. У МВС показали, як вони знищують окупантів.
Раніше Клименко показав, як прикордонники на Вовчанському напрямку відбили наступ російських окупантів.
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