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Клименко назвав, скільки поліцейських перебуває на фронті

9 грудня 2024 12:17
Аркадій Пастула - Редактор
Поліцейські на фронті — Клименко назвав кількість
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнцєцов
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що на фронті перебувають тисячі поліцейських. У відсотковому співвідношенні — це 10%.

Про це Ігор Клименко розповів для "РБК-України" у понеділок, 9 грудня.

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Клименко зазначив, що на фронті знаходяться підрозділи Національної гвардії, прикордонники та Національна поліція.

"Сьогодні були два командири підрозділів саме НПУ, підрозділи, які вже кілька місяців знаходяться безпосередньо у самому пеклі у Силах оборони. Це і наші спеціальні підрозділи, і "Лють", і зведені підрозділи, що воюють разом із Нацгвардією. Це тисячі поліцейських", — розповів він.

За словами міністра, близько 10 тисяч поліцейських — це комбатанти, що знаходяться на лінії фронту.

Нагадаємо, на фронті, зокрема, перебувають бійці бригади "Хижак" патрульної поліції. У МВС показали, як вони знищують окупантів.

Раніше Клименко показав, як прикордонники на Вовчанському напрямку відбили наступ російських окупантів.

МВС війна українці Україна Ігор Клименко Нацполіція

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