Уничтожена техника российских оккупантов. Фото: uscc.org.ua

Участок в Курской области площадью около десяти километров стал кладбищем для техники российских оккупантов. Наступление захватчиков начало ослабевать.

Об этом сообщает Forbes.

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Оператор беспилотника украинской морской пехоты Кригсфоршер насчитал около 90 уничтоженной и брошенной российской техники только на своем участке площадью примерно пять квадратных километров.

Это количество техники, достаточное для обеспечения целой бригады. Украинские потери на этом участке были значительно меньше и составили лишь около 20 единиц.

Через год после того, как летнее контрнаступление Украины 2023 года остановилось, а Россия начала новую наступательную кампанию, Курск стал ключевой зоной боевых действий.

В то же время ожесточенные бои продолжаются в районах Часового Яра, Торецка, Волчанска, Курахово, Угледара и других населенных пунктов на востоке Украины.

Попытка РФ вытеснить ВСУ с Курщины

Российский диктатор Владимир Путин отдал приказ своим солдатам вытеснить бойцов ВСУ из Курской области до февраля.

Трамп заявил о намерении прекратить поддержку Украины со стороны США в надежде, что Киев согласится на мирные условия, выгодные Москве.

Forbes пишет, что Путин стремится к полному контролю над российской территорией, когда меняется политическая ситуация. В результате Кремль собрал 60 000 российских и северокорейских войск для вытеснения ВСУ.

Российские захватчики приступили к атакам вблизи села Зеленый Путь, но их остановили украинские мины, беспилотники, танки и артиллерия. К концу ноября активность наступления уменьшилась, что дало возможность врагу подтянуть резервы.

"Это только разминка перед шоу", — отметил Кригсфоршер.

Впоследствии началась вторая волна российских атак, которая снова завершилась провалом. По словам операторов беспилотников из команды Кригсфоршера, им удалось уничтожить десять вражеских единиц техники.

Кроме того, ежедневно россияне теряли от 1200 до 2000 военных, что превышает темпы мобилизации. Без подкрепления из Северной Кореи оккупанты теряли бы тысячи военных еженедельно.

"Лично я считаю эти успехи в основном провалом российской армии. То, как Россия использует свои силы, нежизнеспособно", — подчеркнул аналитик Эндрю Перпетуа.

Напомним, в ISW сообщили, что украинские силы совершили успешное наступление в Курской области, заняв несколько населенных пунктов вблизи города Суджа.

Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Александр Комаренко отметил, что перед военными стояла задача продвинуться как можно дальше в Курской области, однако они осознавали, что нельзя идти слишком глубоко.