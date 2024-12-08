Українські війська знищили 90 одиниць російської техніки в Курській області

Знищена техніка російських окупантів. Фото: uscc.org.ua

Ділянка у Курській області площею близько десяти кілометрів стала кладовищем для техніки російських окупантів. Наступ загарбників почав слабшати.

Про це повідомляє Forbes.

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Ситуація в Курській області

Оператор безпілотника української морської піхоти Крігсфоршер нарахував близько 90 знищеної і покинутої російської техніки лише на своїй ділянці площею приблизно п'ять квадратних кілометрів.

Це кількість техніки, достатня для забезпечення цілої бригади. Українські втрати на цій ділянці були значно меншими й склали лише близько 20 одиниць.

Через рік після того, як літній контрнаступ України 2023 року зупинився, а Росія розпочала нову наступальну кампанію, Курськ став ключовою зоною бойових дій.

Водночас запеклі бої тривають у районах Часового Яру, Торецька, Вовчанська, Курахового, Вугледара та інших населених пунктів на сході України.

Спроба РФ витіснити ЗСУ з Курщини

Російський диктатор Володимир Путін наказав своїм солдатам витіснити бійців ЗСУ з Курської області до лютого. Це пов’язано з очікуваннями російського режиму, що інавгурація обраного президента США Дональда Трампа 20 січня ознаменує початок нестабільного періоду у відносинах між США та Україною.

Трамп заявив про намір припинити підтримку України з боку США, сподіваючись, що Київ погодиться на мирні умови, вигідні Москві.

Forbes пише, що Путін прагне повного контролю над російською територією, коли змінюється політична ситуація. Внаслідок цього Кремль зібрав 60 000 російських і північнокорейських військ для витіснення ЗСУ.

Російські загарбники розпочали атаки поблизу села Зелений Шлях, але їх зупинили українські міни, безпілотники, танки та артилерія. До кінця листопада активність наступу зменшилася, що дало можливість ворогу підтягнути резерви.

"Це лише розминка перед шоу", — зазначив Крігсфоршер.

Згодом розпочалася друга хвиля російських атак, яка знову завершилася провалом. За словами операторів безпілотників із команди Крігсфоршера, їм вдалося знищити десять ворожих одиниць техніки.

Крім того, щодня росіяни втрачали від 1200 до 2000 військових, що перевищує темпи мобілізації. Без підкріплення з Північної Кореї окупанти втрачали б тисячі військових щотижня.

"Особисто я вважаю ці успіхи здебільшого провалом російської армії. Те, як Росія використовує свої сили, є нежиттєздатним", — наголосив аналітик Ендрю Перпетуа.

Нагадаємо, в ISW повідомили, що українські сили здійснили успішний наступ у Курській області, зайнявши декілька населених пунктів поблизу міста Суджа.

Раніше начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олександр Комаренко зазначив, що перед військовими стояло завдання просунутися якнайдалі в Курській області, проте вони усвідомлювали, що не можна йти занадто глибоко.