Азовцы в плену в РФ ели костями

Боец "Азова" "Фрутти". Фото: скриншот

Бывший пленний, боец 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ с позывным "Фрутти" рассказал об ужасных условиях содержания российскими оккупантами в донецкой тюрьме. По его словам, помещение было переполнено: камера размером 3 на 6 метров, рассчитанная на 10 человек, вмещала 24 человека, а вместо ложек им давали кости.

Об этом "Фрутти" рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай.

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"У нас не было ни посуды, ни вещей"

Бойцы "Азова" в стране-агрессорке были приговорены к многолетнему заключению. Пленные жили на цокольном этаже, где даже частично отсутствует окно: его закрывали стеклоблоки. Лишь в конце декабря заключенным выдали одеяло, которое использовали для утепления вместо стекла.

Спать приходилось на старых матрасах, буквально распадавшихся на куски. Одежды и обуви не хватало: некоторые были босы, а кто-то носил женские джинсовые шорты.

Еда и быт

Приемы пищи проходили в суровых условиях: сидеть разрешали только во время еды, все остальное время пленники стояли. Посуды почти не было: использовали несколько одноразовых тарелок, быстро ломавшиеся судочки от молочных продуктов и ложки. Когда пластиковая посуда стала непригодной, пришлось использовать кости вместо ложек.

"Фрутти" описывает этот период как один из самых трудных в своей жизни.

"Посуды не было, из посуды — только несколько одноразовых тарелок, судочек от творожной массы, одноразовые ложки, которые сломались довольно быстро, в течение месяца, и потом мы использовали кости", — добавил пленный.

Напомним, в начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, которые сейчас находятся в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с властями Кремля.

Добавим, что командование страны-агрессора дало военным циничный приказ. Захватчикам приказали расстреливать украинских пленных.