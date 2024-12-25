Азовці у полоні в РФ їли кістками

Боєць "Азову" "Фрутті". Фото: скриншот

Колишній полонений, боєць 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" НГУ із позивним "Фрутті" розповів про жахливі умови утримання російськими окупантами в донецькій в’язниці. За його словами, приміщення було переповнене: камера розміром 3 на 6 метрів, розрахована на 10 людей, вміщувала 24 особи, а замість ложок їм давали кістки.

Про це "Фрутті" розповів в інтерв'ю журналістці Раміні Есхакзай.

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"У нас не було ні посуду, ні речей"

Бійці "Азову" у країні-агресорці були засуджені до багаторічного ув'язнення. Полонені жили на цокольному поверсі, де навіть частково відсутнє вікно: його закривали склоблоки. Лише наприкінці грудня в'язням видали ковдру, яку використовували для утеплення замість скла.

Спати доводилося на старих матрацах, які буквально розпадалися на шматки. Одягу та взуття не вистачало: дехто був босий, а хтось носив жіночі джинсові шорти.

Їжа й побут

Прийоми їжі проходили в суворих умовах: сидіти дозволяли лише під час їжі, весь інший час полонені стояли. Посуду майже не було: використовували кілька одноразових тарілок, судочки від молочних продуктів і ложки, які швидко ламалися. Коли пластиковий посуд став непридатним, довелося використовувати кістки замість ложок.

"Фрутті" описує цей період як один із найважчих у своєму житті.

"Посуду не було, з посуду — тільки кілька одноразових тарілок, судочок від творожної маси, одноразові ложки, які зламалися доволі швидко, протягом місяця, і потім ми використовували кістки", — додав полонений.

Нагадаємо, на початку 2025 року за підтримкою Комітету ВР з прав людини українські полонені, які зараз перебувають у РФ, отримають посилки. Україна вже домовилась про це з владою Кремля.

Додамо, що командування країни-агресорки дало військовим цинічний наказ. Загарбникам наказали розстрілювати українських полонених.