Розстріл полонених — окупант зізнався у цинічному наказі командування

Російські військові. Фото: Reuters

Російське командування дало військовим цинічний наказ. Окупантам сказали розстрілювати українських полонених.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Telegram у четвер, 19 грудня.

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Про наказ від командування про розстріл українських полонених зізнався окупант, який і сам потрапив у полон. Його затримали прикордонники бригади "Форпост".

"Нам казали не здаватись, а полонених — обнулити", — розповів росіянин.

Чоловік потрапив в полон до українських прикордонників під час бою. З'ясувалося, що з 51 року свого життя цей росіянин провів 37 років за ґратами. До того, як піти на фронт, чоловік пройшов навчання протягом двох тижнів.

Нагадаємо, за 2024 рік російські військові розстріляли 109 українських військовополонених, і це лише ті цифри, які вдалося підтвердити офіційно. Водночас від міжнародної спільноти дієвої реакції на ці воєнні злочини не було.

Російські окупанти розстріляли чотирьох військовополонених у Донецькій області. Розпочато досудове розслідування.