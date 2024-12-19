Расстрел пленных — оккупант признался в циничном приказе командования

Российские военные. Фото: Reuters

Российское командование дало военным циничный приказ. Оккупантам сказали расстреливать украинских пленных.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram в четверг, 19 декабря.

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О приказе от командования о расстреле украинских пленных признался оккупант, который и сам попал в плен. Его задержали пограничники бригады "Форпост".

"Нам говорили не сдаваться, а пленных — обнулить", — рассказал россиянин.

Мужчина попал в плен к украинским пограничникам во время боя. Выяснилось, что с 51 года своей жизни этот россиянин провел 37 лет за решеткой. До того как уйти на фронт, мужчина прошел обучение в течение двух недель.

Напомним, за 2024 год российские военные расстреляли 109 украинских военнопленных, и это лишь цифры, которые удалось подтвердить официально. В то же время, от международного сообщества действенной реакции на эти военные преступления не было.

Российские оккупанты расстреляли четырех военнопленных в Донецкой области. Начато досудебное расследование.