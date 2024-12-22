Українські полонені отримають 1500 посилок та листівки від рідних, заявив Лубінець

Українські бійці ЗСУ в полоні у російських окупантів. Фото: росЗМІ

На початку 2025 року за підтримкою Комітету ВР з прав людини українські полонені, що зараз знаходяться у полоні у РФ, отримають посилки. Україна вже домовилась про це з росіянами.

Про це в етері каналу "Ми Україна" заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Читайте також:

Скільки посилок отримають українські полонені

За словами Лубінця, поки що конкретної дати назвати неможливо, але планується передати 1500 посилок від рідних та близьких. Також українські бійці отримують листівки від родин.

"Крім того, ми домовились, що наші герої будуть мати можливість відразу написати листівку, яку ми отримаємо і направимо до родин українських військовополонених", — сказав Лубінець.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати надаються військовослужбовцям для вирішення соціально-побутових питань.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть виплати за загиблих військовослужбовців у 2025 році.