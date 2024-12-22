Украинские пленные получат 1500 посылок и открытки от родных, заявил Лубинец

Украинские бойцы ВСУ в плену у российских окупантов. Фото: росСМИ

В начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, находящиеся сейчас в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.

Об этом в эфире канала "Мы Украина" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, пока конкретную дату назвать невозможно, но планируется передать 1500 посылок от родных и близких. Также украинские бойцы получают открытки от семей.

"Кроме того, мы договорились, что наши герои будут иметь возможность сразу написать открытку, которую мы получим и направим в семьи украинских военнопленных", — сказал Лубинец.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.