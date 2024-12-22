Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал arrow

Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

22 декабря 2024 02:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Украинские пленные получат 1500 посылок и открытки от родных, заявил Лубинец
Украинские бойцы ВСУ в плену у российских окупантов. Фото: росСМИ
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, находящиеся сейчас в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.

Об этом в эфире канала "Мы Украина" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Сколько посылок получат украинские пленники

По словам Лубинца, пока конкретную дату назвать невозможно, но планируется передать 1500 посылок от родных и близких. Также украинские бойцы получают открытки от семей.

"Кроме того, мы договорились, что наши герои будут иметь возможность сразу написать открытку, которую мы получим и направим в семьи украинских военнопленных", — сказал Лубинец.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.

Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.

ВСУ пленные Дмитрий Лубинец омбудсмен война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:47 Жена Усика трогательно отреагировала на победу мужа

03:46 Ломаченко впервые прокомментировал победу Усика над Фьюри

03:26 "Азов" ищет на фронт поваров — какие требования к кандидатам

03:24 Шевченко отреагировал на победу Усика над Фьюри

03:21 Украинцы своего не отдают — Усика поздравил президент Украины

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:58 Усик — Фьюри. Видео лучших моментов боя — реванша

02:54 Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий

02:41 Российские "предсказатели" бессильны — Кличко поздравил Усика

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

03:47 Жена Усика трогательно отреагировала на победу мужа

03:46 Ломаченко впервые прокомментировал победу Усика над Фьюри

03:26 "Азов" ищет на фронт поваров — какие требования к кандидатам

03:24 Шевченко отреагировал на победу Усика над Фьюри

03:21 Украинцы своего не отдают — Усика поздравил президент Украины

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

02:58 Усик — Фьюри. Видео лучших моментов боя — реванша

02:54 Фьюри после проигрыша ушел с ринга, но дал краткий комментарий

02:41 Российские "предсказатели" бессильны — Кличко поздравил Усика

02:25 Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине