Украинские пленные получат 1500 посылок и открытки от родных, заявил Лубинец

Пленные бойцы ВСУ получат посылки — омбудсман рассказал
В начале 2025 года при поддержке Комитета ВР по правам человека украинские пленные, находящиеся сейчас в плену в РФ, получат посылки. Украина уже договорилась об этом с россиянами.
Об этом в эфире канала "Мы Украина" заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Сколько посылок получат украинские пленники
По словам Лубинца, пока конкретную дату назвать невозможно, но планируется передать 1500 посылок от родных и близких. Также украинские бойцы получают открытки от семей.
"Кроме того, мы договорились, что наши герои будут иметь возможность сразу написать открытку, которую мы получим и направим в семьи украинских военнопленных", — сказал Лубинец.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты предоставляются военнослужащим для решения социально-бытовых вопросов.
Добавим, мы сообщали о том, какими будут выплаты за погибших военнослужащих в 2025 году.
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