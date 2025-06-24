Количество погибших в результате атаки на Днепр возросло

Количество погибших в Днепре возросло — Зеленский
Во вторник днем, 24 июня, российские войска атаковали Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате вражеского обстрела возросло до 16.
Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Нидерландах во вторник, 24 июня.
Зеленский о последствиях удара РФ по Днепру 24 июня
Сегодня днем, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Днепр, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
По информации президента, количество погибших в результате удара РФ по Днепру увеличилось до 16 человек.
О последствиях атаки РФ на Днепр Зеленский рассказал во время обращения к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов. По его словам — 16 человек погибли, более сотни — получили ранения.
Ранее мы информировали, что российские оккупанты ударили по Днепру - в результате чего есть погибшие и раненые.
Кроме того, российские войска обстреляли Днепропетровскую область и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.
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