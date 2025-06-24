Количество погибших в результате атаки на Днепр возросло

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Во вторник днем, 24 июня, российские войска атаковали Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате вражеского обстрела возросло до 16.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Нидерландах во вторник, 24 июня.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о последствиях удара РФ по Днепру 24 июня

Сегодня днем, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Днепр, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

По информации президента, количество погибших в результате удара РФ по Днепру увеличилось до 16 человек.



О последствиях атаки РФ на Днепр Зеленский рассказал во время обращения к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов. По его словам — 16 человек погибли, более сотни — получили ранения.

Спасатели на месте удара РФ в Днепре, фото: Сергей Лысак/Telegram

Ранее мы информировали, что российские оккупанты ударили по Днепру - в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, российские войска обстреляли Днепропетровскую область и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.