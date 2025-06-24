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Количество погибших в Днепре возросло — Зеленский

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Дата публикации 24 июня 2025 18:59
Количество погибших в результате атаки на Днепр возросло
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленский о последствиях удара РФ по Днепру 24 июня

Во вторник днем, 24 июня, российские войска атаковали Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество погибших в результате вражеского обстрела возросло до 16.

Об этом глава государства сказал во время своего выступления в Нидерландах во вторник, 24 июня.

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Зеленский о последствиях удара РФ по Днепру 24 июня

Сегодня днем, 24 июня, российские оккупанты обстреляли Днепр, в результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

По информации президента, количество погибших в результате удара РФ по Днепру увеличилось до 16 человек.

О последствиях атаки РФ на Днепр Зеленский рассказал во время обращения к Сенату и Палате представителей парламента Нидерландов. По его словам — 16 человек погибли, более сотни — получили ранения.

Атака на Дніпро
Спасатели на месте удара РФ в Днепре, фото: Сергей Лысак/Telegram

Ранее мы информировали, что российские оккупанты ударили по Днепру - в результате чего есть погибшие и раненые.

Кроме того, российские войска обстреляли Днепропетровскую область и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.

Владимир Зеленский россияне обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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