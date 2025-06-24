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Головна Армія Кількість загиблих у Дніпрі зросла — Зеленський

Кількість загиблих у Дніпрі зросла — Зеленський

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 18:59
Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ
Ключові моменти Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпру 24 червня

У вівторок вдень, 24 червня, російські війська атакували Дніпро. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 16.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Нідерландах у вівторок, 24 червня.

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Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпру 24 червня

Сьогодні вдень, 24 червня, російські окупанти обстріляли Дніпро, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За інформацією президента, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Дніпру збільшилася до 16 осіб.
 
Про наслідки атаки РФ на Дніпро Зеленський розповів під час звернення до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. За його словами — 16 людей загинули, більше сотні — зазнали поранень.

Атака на Дніпро
Рятувальники на місці удару РФ у Дніпрі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Раніше ми інформували, що російські окупанти вдарили по Дніпру — внаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, російські війська обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

Володимир Зеленський росіяни обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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