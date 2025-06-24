Кількість загиблих внаслідок атаки на Дніпро зросла

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

У вівторок вдень, 24 червня, російські війська атакували Дніпро. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу зросла до 16.

Про це глава держави сказав під час свого виступу у Нідерландах у вівторок, 24 червня.

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Зеленський про наслідки удару РФ по Дніпру 24 червня

Сьогодні вдень, 24 червня, російські окупанти обстріляли Дніпро, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

За інформацією президента, кількість загиблих внаслідок удару РФ по Дніпру збільшилася до 16 осіб.



Про наслідки атаки РФ на Дніпро Зеленський розповів під час звернення до Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. За його словами — 16 людей загинули, більше сотні — зазнали поранень.

Рятувальники на місці удару РФ у Дніпрі. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Раніше ми інформували, що російські окупанти вдарили по Дніпру — внаслідок чого є загиблі та поранені.

Крім того, російські війська обстріляли Дніпропетровську область та пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.