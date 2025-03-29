Атака по Кривому Рогу 29 марта — количество раненых возросло

Спасатели загружают в автомобиль медиков пострадавшего. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Количество пострадавших в результате удара баллистикой по Кривому Рогу возросло. Известно уже о восьми лицах, которые получили ранения.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в субботу, 29 марта.

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Последствия удара баллистикой по Кривому Рогу

Как отметил Лысак, для людей развернули штаб помощи. Там выдают стройматериалы для тех, чьи дома изуродованы из-за удара. Кроме того, в штабе можно подать заявление на материальную помощь от города.

"Восемь пострадавших в Кривом Роге. В медучреждении остаются трое, остальные — на амбулаторном лечении", — добавил начальник ОВА.

Сообщение Сергея Лисака. Фото: скриншот

Лысак сообщил, что на месте удара работают все необходимые службы. Кроме многоэтажек повреждены также магазин, автомойка и десятки авто.

Напомним, ранее начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщал о том, что тяжелых раненых из-за удара по Кривому Рогу нет. Он отмечал, что пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Также в ГСЧС показали фото последствий обстрела Кривого Рога. Из-за баллистического удара оккупантов повреждены многоэтажки и частный транспорт.