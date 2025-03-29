Обстріл Кривого Рога 29 березня — чим вдарили росіяни

Дим після вибуху. Фото: скриншот

Вибухи у Кривому Розі пролунали 29 березня. Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

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Удар по Кривому Рогу

Вілкул зазначив, що відомо про п'ятьох поранених, усі у стані середньої тяжкості.

Ракетний удар припав на житлову міську забудову.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", — повідомив він.

Повідомлення Вілкула в Telegram

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через російський удар по Кривому Рогу є пошкодження інфраструктури.

"Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом — Кривий Ріг. Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Всю інформацію уточнюємо. Не нехтуйте повітряною тривогою. Попередження про небезпеку ще актуальне", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Лисака у Telegram

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі росіяни запустили понад 170 дронів у бік України. Вибухи лунали у низці міст.