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РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу — що відомо

29 березня 2025 11:49
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Кривого Рога 29 березня — чим вдарили росіяни
Дим після вибуху. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Кривому Розі пролунали 29 березня. Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою.

Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.

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Вілкул зазначив, що відомо про п'ятьох поранених, усі у стані середньої тяжкості. 
Ракетний удар припав на житлову міську забудову.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", — повідомив він.

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Повідомлення Вілкула в Telegram

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через російський удар по Кривому Рогу є пошкодження інфраструктури.

"Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом — Кривий Ріг. Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Всю інформацію уточнюємо. Не нехтуйте повітряною тривогою. Попередження про небезпеку ще актуальне", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Кривого Рогу
Повідомлення Лисака у Telegram

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі росіяни запустили понад 170 дронів у бік України. Вибухи лунали у низці міст.

Кривий Ріг вибух обстріли війна в Україні балістична атака
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