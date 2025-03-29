Обстріл Кривого Рога 29 березня — чим вдарили росіяни

РФ вдарила балістикою по Кривому Рогу — що відомо
Вибухи у Кривому Розі пролунали 29 березня. Росіяни вдарили по місту балістичною ракетою.
Про це повідомив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул у Telegram.
Удар по Кривому Рогу
Вілкул зазначив, що відомо про п'ятьох поранених, усі у стані середньої тяжкості.
Ракетний удар припав на житлову міську забудову.
"Кривий Ріг. Ракетна атака. Балістика. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Можливі ще виходи. Бережіть себе", — повідомив він.
За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, через російський удар по Кривому Рогу є пошкодження інфраструктури.
"Знову атака на нашу область. Під ракетним ударом — Кривий Ріг. Попередньо, є постраждала. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Всю інформацію уточнюємо. Не нехтуйте повітряною тривогою. Попередження про небезпеку ще актуальне", — йдеться у повідомленні.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що минулої ночі росіяни запустили понад 170 дронів у бік України. Вибухи лунали у низці міст.
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