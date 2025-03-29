Обстрел Кривого Рога 29 марта — чем ударили россияне

Дым после взрыва. Фото: скриншот

Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели 29 марта. Россияне ударили по городу баллистической ракетой.

Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.

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Вилкул отметил, что известно о пяти раненых, все в состоянии средней тяжести.

Ракетный удар пришелся на жилую городскую застройку.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", — сообщил он.

Сообщение Вилкула в Telegram

По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, из-за российского удара есть повреждения инфраструктуры.

"Опять атака на нашу область. Под ракетным ударом — Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем. Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально", — говорится в сообщении.

Сообщение Лысака в Telegram

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью россияне запустили более 170 дронов в сторону Украины. Взрывы раздавались в ряде городов.