Обстрел Кривого Рога 29 марта — чем ударили россияне

РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу — что известно
Взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели 29 марта. Россияне ударили по городу баллистической ракетой.
Об этом сообщил начальник Совета обороны города Александр Вилкул в Telegram.
Удар по Кривому Рогу
Вилкул отметил, что известно о пяти раненых, все в состоянии средней тяжести.
Ракетный удар пришелся на жилую городскую застройку.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Баллистика. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет. Возможны еще выходы. Берегите себя", — сообщил он.
По словам главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, из-за российского удара есть повреждения инфраструктуры.
"Опять атака на нашу область. Под ракетным ударом — Кривой Рог. Предварительно, есть пострадавшая. Возник пожар, повреждена инфраструктура. Всю информацию уточняем. Не пренебрегайте воздушной тревогой. Предупреждение об опасности еще актуально", — говорится в сообщении.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что минувшей ночью россияне запустили более 170 дронов в сторону Украины. Взрывы раздавались в ряде городов.
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