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Удар РФ по Кривому Рогу — у ДСНС показали фото наслідків

29 березня 2025 14:13
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Кривого Рогу 29 березня — рятувальники оприлюднили фото наслідків російського удару
Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Кривому Розі Дніпропетровської області унаслідок російського удару балістичною ракетою є руйнування. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівки та приватний транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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У ДСНС зазначили, що ворог завда ракетного удару по Кривому Рогу. Поранення отримали семеро осіб.

"В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який оперативно загасили", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Кривого Рогу
Дитина на вулиці після обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що обстрілом було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфрастуктурний об’єкт. 

"Понівечено більше 20 автомобілів", — підсумували у ДСНС.

Обстріл Кривого Рогу
Понівечені автівки. Фото: ДСНС
Обстріл Кривого Рогу
Жінці надають медичну допомогу. Фото: ДСНС
Обстріл Кривого Рогу
Двір будинку, який постраждав під час обстрілу. Фото: ДСНС
Обстріл Кривого Рогу
Жінку забирають у лікарню. Фото: ДСНС
Обстріл Кривого Рогу
Рятувальники виносять постраждалого. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вдень 29 березня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Перед цим у місті лунали вибухи.

Кривий Ріг ДСНС обстріли війна в Україні балістична атака
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