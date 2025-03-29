Обстріл Кривого Рогу 29 березня — рятувальники оприлюднили фото наслідків російського удару

Удар РФ по Кривому Рогу — у ДСНС показали фото наслідків
У Кривому Розі Дніпропетровської області унаслідок російського удару балістичною ракетою є руйнування. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівки та приватний транспорт.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Наслідки обстрілу
У ДСНС зазначили, що ворог завда ракетного удару по Кривому Рогу. Поранення отримали семеро осіб.
"В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який оперативно загасили", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники додали, що обстрілом було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфрастуктурний об’єкт.
"Понівечено більше 20 автомобілів", — підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, вдень 29 березня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Перед цим у місті лунали вибухи.
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