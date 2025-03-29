Обстріл Кривого Рогу 29 березня — рятувальники оприлюднили фото наслідків російського удару

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

У Кривому Розі Дніпропетровської області унаслідок російського удару балістичною ракетою є руйнування. Зокрема, пошкоджені багатоповерхівки та приватний транспорт.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Читайте також:

Наслідки обстрілу

У ДСНС зазначили, що ворог завда ракетного удару по Кривому Рогу. Поранення отримали семеро осіб.

"В результаті атаки спалахнув легковий автомобіль, який оперативно загасили", — йдеться у повідомленні.

Дитина на вулиці після обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники додали, що обстрілом було пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, магазин, автомийку та інфрастуктурний об’єкт.

"Понівечено більше 20 автомобілів", — підсумували у ДСНС.

Понівечені автівки. Фото: ДСНС

Жінці надають медичну допомогу. Фото: ДСНС

Двір будинку, який постраждав під час обстрілу. Фото: ДСНС

Жінку забирають у лікарню. Фото: ДСНС

Рятувальники виносять постраждалого. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вдень 29 березня росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу. Перед цим у місті лунали вибухи.