Обстрел Кривого Рога 29 марта — спасатели обнародовали фото последствий российского удара

Удар РФ по Кривому Рогу — в ГСЧС показали фото последствий
В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российского удара баллистической ракетой есть разрушения. В частности, повреждены многоэтажки и частный транспорт.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Последствия обстрела
В ГСЧС отметили, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Ранения получили семь человек.
"В результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который оперативно потушили", — говорится в сообщении.
Спасатели добавили, что обстрелом были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфрастуктурный объект.
"Повреждено более 20 автомобилей", — подытожили в ГСЧС.
Напомним, днем 29 марта россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Перед этим в городе раздавались взрывы.
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