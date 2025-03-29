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Удар РФ по Кривому Рогу — в ГСЧС показали фото последствий

29 марта 2025 14:13
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Кривого Рога 29 марта — спасатели обнародовали фото последствий российского удара
Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российского удара баллистической ракетой есть разрушения. В частности, повреждены многоэтажки и частный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия обстрела

В ГСЧС отметили, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Ранения получили семь человек.

"В результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который оперативно потушили", — говорится в сообщении.

Обстріл Кривого Рогу
Ребенок на улице после обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что обстрелом были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфрастуктурный объект.

"Повреждено более 20 автомобилей", — подытожили в ГСЧС.

Обстріл Кривого Рогу
Поврежденные машины. Фото: ГСЧС
Обстріл Кривого Рогу
Женщине оказывают медицинскую помощь. Фото: ГСЧС
Обстріл Кривого Рогу
Двор дома, который пострадал во время обстрела. Фото: ГСЧС
Обстріл Кривого Рогу
Женщину забирают в больницу. Фото: ГСЧС
Обстріл Кривого Рогу
Спасатели выносят пострадавшего. Фото: ГСЧС

Напомним, днем 29 марта россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Перед этим в городе раздавались взрывы.

Кривой Рог ГСЧС обстрелы война в Украине балистическая атака
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