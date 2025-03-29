Обстрел Кривого Рога 29 марта — спасатели обнародовали фото последствий российского удара

Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате российского удара баллистической ракетой есть разрушения. В частности, повреждены многоэтажки и частный транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Последствия обстрела

В ГСЧС отметили, что враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу. Ранения получили семь человек.

"В результате атаки вспыхнул легковой автомобиль, который оперативно потушили", — говорится в сообщении.

Ребенок на улице после обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели добавили, что обстрелом были повреждены многоэтажные жилые дома, магазин, автомойка и инфрастуктурный объект.

"Повреждено более 20 автомобилей", — подытожили в ГСЧС.

Поврежденные машины. Фото: ГСЧС

Женщине оказывают медицинскую помощь. Фото: ГСЧС

Двор дома, который пострадал во время обстрела. Фото: ГСЧС

Женщину забирают в больницу. Фото: ГСЧС

Спасатели выносят пострадавшего. Фото: ГСЧС

Напомним, днем 29 марта россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу. Перед этим в городе раздавались взрывы.