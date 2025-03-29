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Кількість постраждалих через обстріл Кривого Рогу зросла

29 березня 2025 15:25
Ольга Антоновська - редактор
Атака по Кривому Рогу 29 березня — кількість поранених зросла
Рятувальники завантажують до автомобіля медиків постраждалого. Фото: Telegram/Сергій Лисак
Ольга Антоновська - редактор

Кількість постраждалих внаслідок удару балістикою по Кривому Рогу зросла. Відомо вже про вісім осіб, які отримали поранення.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 29 березня.

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Як зазначив Лисак, для людей розгорнули штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Крім того, у штабі можна подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

"Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні", — додав начальник ОВА.

Скільки людей постраждали через удар по Кривому Рогу
Повідомлення Сергія Лисака. Фото: скриншот

Лисак повідомив, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Крім багатоповерхівок пошкоджені також магазин, автомийка й десятки авто.

Нагадаємо, раніше начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про те, що важких поранених через удар по Кривому Рогу немає. Він зазначав, що постраждалим надають необхідну допомогу.

Також у ДСНС показали фото наслідків обстрілу Кривого Рогу. Через балістичний удар окупантів пошкоджені багатоповерхівки та приватний транспорт.

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