Атака по Кривому Рогу 29 березня — кількість поранених зросла

Кількість постраждалих через обстріл Кривого Рогу зросла
Кількість постраждалих внаслідок удару балістикою по Кривому Рогу зросла. Відомо вже про вісім осіб, які отримали поранення.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у суботу, 29 березня.
Наслідки удару балістикою по Кривому Рогу
Як зазначив Лисак, для людей розгорнули штаб допомоги. Там видають будматеріали для тих, чиї оселі понівечені через удар. Крім того, у штабі можна подати заяву на матеріальну допомогу від міста.
"Вісім постраждалих у Кривому Розі. У медзакладі залишаються троє, решта — на амбулаторному лікуванні", — додав начальник ОВА.
Лисак повідомив, що на місці удару працюють всі необхідні служби. Крім багатоповерхівок пошкоджені також магазин, автомийка й десятки авто.
Нагадаємо, раніше начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомляв про те, що важких поранених через удар по Кривому Рогу немає. Він зазначав, що постраждалим надають необхідну допомогу.
Також у ДСНС показали фото наслідків обстрілу Кривого Рогу. Через балістичний удар окупантів пошкоджені багатоповерхівки та приватний транспорт.
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