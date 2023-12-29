Мобилизация в Украине — кто из женщин должен стать на военный учет с 1 января

Кто из украинских женщин должен стать на военный учет с 1 января — список
Почти два года в Украине идет военное положение и всеобщая мобилизация. В особый период все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет должны состоять на военном учете и могут быть мобилизованы. А с 1 октября 2022 года становиться на военный учет обязали и женщин, но только определенных профессий и специальностей.
Кто из украинских женщин должен стать на военный учет со следующего 2024 года и ждать ли каких-либо изменений в мобилизации, рассказываем дальше в материале.
Военный учет женщин с 1 января 2024 года — кто должен стать, порядок, обязанности
Военный учет женщин регулируется указом Министерства обороны Украины №35. Как рассказала адвокат Валерия Гудий в комментарии NV, сейчас становиться на военный учет обязаны только женщины-медики в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается и по диплому, и по фактическому месту работы.
Следовательно, стоять на учете в ТЦК должны:
- врачи;
- медсестры;
- стоматологи;
- акушерки;
- фармацевтки.
На учет принимают:
- студенток — на последнем курсе обучения;
- медработниц ― на работе;
- безработных ― на учет нужно становиться самостоятельно.
Специалистка подчеркнула, что взятие женщин на военный учет военнообязанных должно производиться после определения их пригодности к военной службе, внесения персональных данных в Единый государственный реестр с последующим оформлением военно-учетного документа.
После постановки женщина должна готовиться к следующему:
- проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе;
- выполнять правила военного учета, установленные законодательством;
- прибывать по вызову соответствующего ТЦК для оформления военно-учетных документов (удостоверений о приписке к призывным участкам, военным билетам, временным удостоверениям военнообязанных), приписки, прохождение медицинского осмотра, направление на подготовку с целью получения или усовершенствования военно-учетной специальности, призыва на военную службу или на собрание военнообязанных;
- проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решениям комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии соответствующего ТЦК;
- своевременно сообщать информацию о себе (семейном состоянии, состоянии здоровья), адресах места жительства, образовании, местах работы и должностях.
Проводят ли в Украине мобилизацию женщин
Безусловно, женщина может пополнить ряды ВСУ, но исключительно по добровольному желанию и если военно-врачебная комиссия признает ее пригодной к военной службе.
Как рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в интервью "РБК-Украина", в армии есть женщины-артиллеристки, женщины-пилотки. Он подчеркнул, что профессия для женщин в ВСУ широка, однако это только по собственному желанию.
Фитьо также добавил, что женщины-медички всегда были военнообязанными. После окончания университета они знали, что военнообязанны и должны стать на учет в свои ТЦК и СП. Однако был период, когда уничтожалась система военного учета в Украине, поэтому эта норма фактически была проигнорирована.
Он подчеркнул, что пока таких проблем нет, потому что женщины-медички звонят по телефону в свой ТЦК и СП, договариваются, когда им можно прийти, проходят ВВК, предоставляют необходимый перечень документов, становятся на военный учет и продолжают заниматься своей работой.
В то же время следует помнить, что согласно украинскому законодательству, женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола), что включает:
- принятие в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу;
- прохождение военной службы;
- прохождение службы в военном резерве;
- исполнение воинского долга в запасе;
- соблюдение правил военного учета.
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