Мобілізація в Україні — хто з жінок повинен стати на військовий облік з 1 січня

Військовий облік для жінок в Україні. Фото: Ганна Чуданова/LIGA.net

Майже два роки в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. В особливий період усі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку та можуть бути мобілізовані. А з 1 жовтня 2022 року ставати на військовий облік зобов'язали й жінок, проте лише певних професій та спеціальностей.

Хто з українських жінок має стати на військовий облік з наступного 2024 року та чи чекати якихось змін в мобілізації, розповідаємо далі в матеріалі.

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Військовий облік жінок регулюється указом Міністерства оборони України № 35. Як розповіла адвокатка Валерія Гудій в коментарі NV, наразі ставати на військовий облік зобов'язані лише жінки-медики віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.

Тож, стояти на обліку в ТЦК повинні:

лікарі;

медсестри;

стоматологи;

акушерки;

фармацевтки.

На облік беруть:

студенток ― на останньому курсі навчання;

медпрацівниць ― на роботі;

безробітних ― на облік треба ставати самостійно.

Спеціалістка підкреслила, що взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних має здійснюватися після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа.

Після постановки жінка має готуватись до наступного:

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством;

прибувати за викликом відповідного ТЦК для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов'язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;

вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я), адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

Жінка-медик стає на військовий облік в ТЦК та СП. Фото: "Суспільне"

Чи проводять в Україні мобілізацію жінок

Безумовно, жінка може поповнити лави ЗСУ, але виключно за добровільним бажанням і якщо військово-лікарська комісія визнає її придатною до військової служби.

Як розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в інтерв'ю "РБК-Україна", у війську є жінки-артилеристки, жінки-пілотки. Він наголосив, що фах для жінок у ЗСУ широкий, проте це лише за власним бажанням.

Фітьо також додав, що жінки-медички завжди були військовозобов'язаними. Після закінчення університету вони знали, що є військовозобов'язаними та повинні стати на облік до свого ТЦК та СП. Проте був період, коли знищувалася система військового обліку в Україні, тому цю норму фактично ігнорували.

Він наголосив, що наразі таких проблем немає, тому що жінки-медички телефонують у свій ТЦК та СП, домовляються, коли їм можна прийти, проходять ВЛК, надають необхідний перелік документів, стають на військовий облік і продовжують займатися своєю роботою.

Водночас слід пам'ятати, що відповідно до українського законодавства, жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає:

прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

проходження військової служби;

проходження служби у військовому резерві;

виконання військового обов’язку в запасі;

дотримання правил військового обліку.

Раніше ми писали, яке покарання чекає на чоловіків, які не стали на військовий облік. В Україні передбачено як адміністративну відповідальність, так і кримінальну.

Нагадаємо, ми повідомляли, в Україні хочуть посилити відповідальність за військові правопорушення.

Також ми інформували, що українців за кордоном, які не встали на облік в ТЦК, обмежать в правах.