Ребята Буданова достали штаб 112-й бригады — это месть за Сумы

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Служба безопасности Украины

Украина нанесла ответный удар по российским ракетным бригадам, стоящим за атакой на Сумы 13 апреля. Мишенями ВСУ стали 112-я и 448-я ракетные бригады РФ. По словам эксперта, это — наказание за теракт, унесший жизни гражданских.

Об этом заявил военный эксперт Константин Криволап.

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Аналитик подчеркнул: украинская стратегия предусматривает комплексное уничтожение всей системы, которая обеспечивает удары ракетами "Искандер-М". Речь идет о ликвидации цепи поставок, производства, складов, логистики и пусковых установок.

Особое внимание эксперт уделил успешным ударам по военным объектам в глубоком тылу РФ — в Шуе, Моздоке, Нижнем Новгороде. Это, по его словам, продемонстрировало слабость противовоздушной обороны врага, которая сейчас сконцентрирована преимущественно на фронте и в ключевых регионах вокруг Москвы и Санкт-Петербурга.

"Эти цепи надо уничтожать. Мы напряженно занимаемся этим процессом, и в зависимости от того, какие у нас в это время ресурсы, мы таким образом и поражаем", — сказал Криволап.

Криволап не исключает, что во время атаки на штаб 112-й ракетной бригады могли быть уничтожены представители высшего командования. Он заявил, что украинская разведка знает расположение таких объектов и будет действовать дальше.

"Но то, что наши разведчики знают, где они (командование. — Ред.) находятся, и достанут их, никакого сомнения нет. И это будет или самокат, или машина, или что-то другое. Средств очень много. И я думаю, что это дело будет доведено до конца. Ребята Буданова — это упорные ребята, они свое дело знают и доводят все до конца", — отметил Криволап.

По данным OSINT-аналитиков, последствия ударов для врага были разрушительными: уничтожена военная инфраструктура и зафиксированы потери среди личного состава.

Напомним, 13 апреля российские войска нанесли удар по Сумах ракетой с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли 35 человек.

Впоследствии в ГУР сообщили, какие именно российские бригады атаковали Сумы 13 апреля.

Несколько дней назад в Генштабе ВСУ подтвердили успешные атаки по пунктам дислокации российских войск, которые причастны к атаке на Сумы. Поэтому был поражен пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады, а также 112-я гвардейская ракетная бригада.