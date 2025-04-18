Хлопці Буданова дістали штаб 112-ї бригади — це помста за Суми

Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Служба безпеки України

Україна завдала удару у відповідь по російських ракетних бригадах, що стоять за атакою на Суми 13 квітня. Мішенями ЗСУ стали 112-та та 448-ма ракетні бригади РФ. За словами експерта, це — покарання за теракт, що забрав життя цивільних.

Про це заявив військовий експерт Костянтин Криволап.

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Аналітик підкреслив: українська стратегія передбачає комплексне знищення всієї системи, яка забезпечує удари ракетами "Іскандер-М". Йдеться про ліквідацію ланцюга постачання, виробництва, складів, логістики та пускових установок.

Особливої уваги експерт надав успішним ударам по військових об'єктах у глибокому тилу РФ — у Шуї, Моздоку, Нижньому Новгороді. Це, за його словами, продемонструвало слабкість протиповітряної оборони ворога, яка зараз сконцентрована переважно на фронті та у ключових регіонах довкола Москви й Санкт-Петербурга.

"Ці ланцюги треба знищувати. Ми напружено займаємось цим процесом, і залежно від того, які в нас в цей час ресурси, ми таким чином і вражаємо", — сказав Криволап.

Криволап не виключає, що під час атаки на штаб 112-ї ракетної бригади могли бути знищені представники вищого командування. Він заявив, що українська розвідка знає розташування таких об’єктів і буде діяти далі.

"Але те, що наші розвідники знають, де вони (командування. — Ред.) знаходяться, і дістануть їх, ніякого сумніву немає. І це буде або самокат, або машина, або це буде щось інше. Засобів дуже багато. І я думаю, що ця справа буде доведена до кінця. Хлопці Буданова — це завзяті хлопці, вони свою справу знають і доводять все до кінця", — зазначив Криволап.

За даними OSINT-аналітиків, наслідки ударів для ворога були руйнівними: знищено військову інфраструктуру та зафіксовані втрати серед особового складу.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали удару по Сумах ракетою з касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинуло 35 людей.

Згодом в ГУР повідомили, які саме російські бригади атакували Суми 13 квітня.

Кілька днів тому в Генштабі ЗСУ підтвердили успішні атаки по пунктах дислокації російських військ, які причетні до атаки на Суми. Відтак було уражено пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади, а також 112-ту гвардійську ракетну бригаду.