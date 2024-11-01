Россияне в Севастополе платят взятки, чтобы не ехать на Курщину

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские военные 810-й бригады морской пехоты из Севастополя платят взятки, чтобы избежать отправки в Курскую область. Оккупанты боятся, потому что в часть каждый день поступают сообщения о новых "двухсотых".

Об этом сообщает "АТЕШ" в Telegram в пятницу, 1 ноября.

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Агент "АТЕШ", находившийся в 810-й бригаде морской пехоты, выяснил, что в пункте постоянной дислокации части в Севастополе фиксируются кадровые проблемы из-за отправки большей части личного состава в Курскую область.

Военная часть россиян в Севастополе. Фото: "АТЕШ"

По данным партизан, почти каждый день в часть поступают сообщения о новых погибших, которые были в Курской области. Командование бригады изо всех сил пытается скрыть большие потери, но это не удается.

"Военные в части находятся в низком моральном состоянии из-за постоянной гибели товарищей и всеми способами пытаются остаться в Крыму. Поэтому ряд командиров требует взятки от подчиненных, чтобы предоставить отсрочку и избежать срочной отправки в зону боевых действий", — говорится в сообщении.

Военная техника в Севастополе. Фото: "АТЕШ"

Так, те, кому удалось откупиться и остаться в Севастополе, создают видимость хотя бы какой-то деятельности: они занимаются установлением маскировочных заграждений, перемещают с места на место технику и очень сильно опасаются "сюрпризов" от Сил Обороны Украины.

Напомним, недавно аналитики ISW сообщали, что Путин завышает потери ВСУ на Курщине, чтобы заверить свой народ в способности собственных военных подавить операцию Сил обороны.

В то же время, украинские бойцы успешно уничтожают оккупантов в Курской области. Так, недавно ВСУ показали в действии БМП Bradley и танк Abrams в российском регионе.