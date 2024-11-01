Росіяни у Севастополі платять хабарі, щоб не їхати на Курщину

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські військові 810-ї бригади морської піхоти із Севастополя платять хабарі, щоб уникнути відправки в Курську область. Окупанти бояться, бо в частину кожного дня надходять повідомлення про нових "двохсотих".

Про це повідомляє "АТЕШ" у Telegram у п'ятницію, 1 листопада.

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Агент "АТЕШ", який був у 810-й бригаді морської піхоти з'ясував, що в пункті постійної дислокації частини в Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправку більшої частини особового складу в Курську область.

Військова частина росіян у Севастополі. Фото: "АТЕШ"

За даними партизанів, майже щодня до частини надходять повідомлення про нових загиблих, які були у Курській області. Командування бригади з усіх сил намагається приховати великі втрати, але це не вдається.

"Військові в частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму. Через це низка командирів вимагає хабаря від підлеглих, щоб надати відстрочку й уникнути термінової відправки в зону бойових дій", — йдеться у повідомленні.

Військова техніка РФ в Севастополі. Фото: "АТЕШ"

Так, ті, кому вдалося відкупитися і залишитися в Севастополі, створюють видимість хоча б якоїсь діяльності: вони займаються встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку і дуже сильно побоюються "сюрпризів" від Сил Оборони України.

Нагадаємо, нещодавно аналітики ISW повідомляли, що Путін завищує втрати ЗСУ на Курщині, аби запевнити свій народ в здатності власних військових придушити операцію Сил оборони.

Водночас українські бійці успішно знищують окупантів у Курській області. Так, нещодавно ЗСУ показали в дії БМП Bradley та танк Abrams у російському регіоні