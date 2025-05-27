Потери в войне РФ против Украины — в США назвали шокирующие данные

Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог. Фото: скриншот из видео

Спецпредставитель президента Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что потери в российско-украинской войне превысили потери США во Второй мировой. Он призвал немедленно прекратить убийства.

Об этом Кит Келлог рассказал в эфире Fox News.

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Келлог заявил, что потери обеих сторон погибшими и ранеными уже достигли 1,2 млн и превысили "потери во Второй мировой", очевидно имея в виду потери США.

"Президент Трамп абсолютно прав. Надо прекратить эти убийства. Когда смотришь на цифры — это массовые убийства. А еще есть неизбирательные обстрелы городов. Это недопустимый путь", — подчеркнул спецпредставитель президента США.

Отметим, что по официальной статистике, потери США во Второй мировой войне оцениваются в 418 тысяч человек.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал количество уничтоженных россиян за 2025 год. Они достигают сотни тысяч.

Кроме того, в ВСУ раскрыли данные по потерям техники оккупантов. С начала года Силы обороны нанесли россиянам значительный ущерб.