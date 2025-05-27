Втрати у війні РФ проти України — у США назвали шокуючі дані

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник президента Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій. Він закликав негайно припинити вбивства.

Про це Кіт Келлог розповів в ефірі Fox News.

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Келлог заявив, що втрати обох сторін загиблими та пораненими вже сягнули 1,2 млн і перевищили "втрати в Другій світовій", очевидно маючи на увазі втрати США.

"Президент Трамп абсолютно правий. Треба припинити ці вбивства. Коли дивишся на цифри — це масові вбивства. А ще є невибіркові обстріли міст. Це неприпустимий шлях", — наголосив спецпредставник президента США.

Зазначимо, що за офіційною статистикою, втрати США в Другій світовій війні оцінюються в 418 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян за 2025 рік. Вони сягають сотні тисяч.

Крім того, у ЗСУ розкрили дані щодо втрат техніки окупантів. Від початку року Сили оборони завдали росіянам значних збитків.