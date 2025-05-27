Втрати у війні РФ проти України — у США назвали шокуючі дані

Келлог шокував даними про втрати у війні з Україною
Спецпредставник президента Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій. Він закликав негайно припинити вбивства.
Про це Кіт Келлог розповів в ефірі Fox News.
Втрати у війні з Україною
Келлог заявив, що втрати обох сторін загиблими та пораненими вже сягнули 1,2 млн і перевищили "втрати в Другій світовій", очевидно маючи на увазі втрати США.
"Президент Трамп абсолютно правий. Треба припинити ці вбивства. Коли дивишся на цифри — це масові вбивства. А ще є невибіркові обстріли міст. Це неприпустимий шлях", — наголосив спецпредставник президента США.
Зазначимо, що за офіційною статистикою, втрати США в Другій світовій війні оцінюються в 418 тисяч людей.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян за 2025 рік. Вони сягають сотні тисяч.
Крім того, у ЗСУ розкрили дані щодо втрат техніки окупантів. Від початку року Сили оборони завдали росіянам значних збитків.
Читайте Новини.LIVE!