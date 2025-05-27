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Головна Армія Келлог шокував даними про втрати у війні з Україною

Келлог шокував даними про втрати у війні з Україною

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Дата публікації: 27 травня 2025 18:19
Втрати у війні РФ проти України — у США назвали шокуючі дані
Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник президента Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що втрати в російсько-українській війні перевищили втрати США у Другій світовій. Він закликав негайно припинити вбивства. 

Про це Кіт Келлог розповів в ефірі Fox News.

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Келлог заявив, що втрати обох сторін загиблими та пораненими вже сягнули 1,2 млн і перевищили "втрати в Другій світовій", очевидно маючи на увазі втрати США.

"Президент Трамп абсолютно правий. Треба припинити ці вбивства. Коли дивишся на цифри — це масові вбивства. А ще є невибіркові обстріли міст. Це неприпустимий шлях", — наголосив спецпредставник президента США. 

Зазначимо, що за офіційною статистикою, втрати США в Другій світовій війні оцінюються в 418 тисяч людей.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав кількість знищених росіян за 2025 рік. Вони сягають сотні тисяч. 

Крім того, у ЗСУ розкрили дані щодо втрат техніки окупантів. Від початку року Сили оборони завдали росіянам значних збитків.

США Друга світова війна військові війна в Україні фронт Кіт Келлог
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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