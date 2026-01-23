Украина ожидает более млрд долларов инвестиций в оборонную промышленность — Камышин

Советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин. Фото: кадр из видео

Украина ожидает привлечь более одного млрд долларов инвестиций в развитие оборонной промышленности в 2026 году. Речь идет о финансировании, которое должно усилить производственные возможности отрасли и укрепить обороноспособность государства.

Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Камышин об инвестициях в оборонную промышленность Украины

Советник президента Украины отметил, что уже по состоянию на сейчас есть сделка на более чем 700 млн долларов.

Кроме того, он рассказал, что есть движение на военном и рабочем уровне по так называемому "дроновому соглашению" между США и Украиной.

"Вы спрашивали об инвестициях в украинскую оборонку. На прошлый год мы посчитали, у нас 105 млн долларов проинвестировано валютного капитала в нашу украинскую оборонку. Только первая сделка объявлена в этом году, уже за 700 млн долларов.

Это дает все надежды понимать, что более чем миллиард долларов в этом году мы получим инвестиций в нашу оборонку. И это только начало", — заявил Камышин.

Ранее Камышин говорил о том, что в этом году Украина намерена создать не менее 10 оборонных проектов на территории Европы.

В конце 2025 года стало известно, что оборонное производство получило крупнейший кредит в истории Украины.