Украина ожидает более млрд долларов инвестиций в оборонную промышленность — Камышин

Камышин сказал, сколько млрд инвестиций в оборонку будет в 2026
Украина ожидает привлечь более одного млрд долларов инвестиций в развитие оборонной промышленности в 2026 году. Речь идет о финансировании, которое должно усилить производственные возможности отрасли и укрепить обороноспособность государства.
Об этом рассказал советник президента Украины по стратегическим вопросам Александр Камышин в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.
Камышин об инвестициях в оборонную промышленность Украины
Советник президента Украины отметил, что уже по состоянию на сейчас есть сделка на более чем 700 млн долларов.
Кроме того, он рассказал, что есть движение на военном и рабочем уровне по так называемому "дроновому соглашению" между США и Украиной.
"Вы спрашивали об инвестициях в украинскую оборонку. На прошлый год мы посчитали, у нас 105 млн долларов проинвестировано валютного капитала в нашу украинскую оборонку. Только первая сделка объявлена в этом году, уже за 700 млн долларов.
Это дает все надежды понимать, что более чем миллиард долларов в этом году мы получим инвестиций в нашу оборонку. И это только начало", — заявил Камышин.
Ранее Камышин говорил о том, что в этом году Украина намерена создать не менее 10 оборонных проектов на территории Европы.
В конце 2025 года стало известно, что оборонное производство получило крупнейший кредит в истории Украины.
