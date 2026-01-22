Европа поможет Украине нарастить производство дронов в Украине

Выставка военной техники. Фото: Укроборонпром

Украина в этом году планирует вместе с международными партнерами создать не менее 10 совместных оборонных проектов на территории Европы. Первый такой проект уже запущен в Германии.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Украина будет развивать с Европой новые оборонные проекты

По его словам, в ближайшее время ожидается появление первых дронов, изготовленных на немецких производственных мощностях за средства партнеров и направленных непосредственно для нужд украинского фронта.

Камышин отметил, что главная задача на этот год — открывать совместные производства для украинской оборонной промышленности под европейским управлением и на территории стран Европы. Это должно позволить увеличить финансирование и существенно нарастить объемы производства беспилотников для Вооруженных сил Украины.

Он уточнил, что первый проект был анонсирован еще в декабре, а сейчас переходит к практической реализации.

"В скором времени вы увидите первые дроны, произведенные против Германии за немецкие средства и направлены в Украину для нашего фронта, для нашего войска", — сказал Камышин.

Напомним, в декабре 2025 года стало известно, что Европа существенно нарастит оборонные бюджеты.

А в конце 2025 года стало известно, что Украине согласовали большое кредитное соглашение для финансирования оборонной отрасли на 21,5 млрд гривен.