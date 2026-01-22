Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Україна планує десять нових оборонних проєктів у Європі

Україна планує десять нових оборонних проєктів у Європі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 12:12
Європа допоможе Україні наростити виробництво дронів
Виставка військової техніки. Фото: Укроборонпром

Україна цього року планує разом із міжнародними партнерами створити щонайменше 10 спільних оборонних проєктів на території Європи. Перший такий проєкт уже запущений у Німеччині.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Реклама
Читайте також:

Україна розвиватиме з Європою нові оборонні проєкти

За його словам, найближчим часом очікується поява перших дронів, виготовлених на німецьких виробничих потужностях за кошти партнерів і спрямованих безпосередньо для потреб українського фронту.

Камишін зазначив, що головне завдання на цей рік — відкривати спільні виробництва для української оборонної промисловості за європейським управлінням і на території країн Європи. Це має дати змогу збільшити фінансування та суттєво наростити обсяги виробництва безпілотників для Збройних сил України.

Він уточнив, що перший проєкт був анонсований ще в грудні, а зараз переходить до практичної реалізації. 

"В скорому часі ви побачите перші дрони, вироблені проти Німеччини за німецькі кошти і направлені в Україну для нашого фронту, для нашого війська", — сказав Камишін.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Європа суттєво наростить оборонні бюджети

А наприкінці 2025 року стало відомо, що Україні погодили велику кредитну угоду для фінансування оборонної галузі на 21,5 млрд гривень.

Німеччина Україна оборонна сфера військова техніка Давос саміт в Давосі 2026
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації