Європа допоможе Україні наростити виробництво дронів

Україна планує десять нових оборонних проєктів у Європі
Україна цього року планує разом із міжнародними партнерами створити щонайменше 10 спільних оборонних проєктів на території Європи. Перший такий проєкт уже запущений у Німеччині.
Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.
Україна розвиватиме з Європою нові оборонні проєкти
За його словам, найближчим часом очікується поява перших дронів, виготовлених на німецьких виробничих потужностях за кошти партнерів і спрямованих безпосередньо для потреб українського фронту.
Камишін зазначив, що головне завдання на цей рік — відкривати спільні виробництва для української оборонної промисловості за європейським управлінням і на території країн Європи. Це має дати змогу збільшити фінансування та суттєво наростити обсяги виробництва безпілотників для Збройних сил України.
Він уточнив, що перший проєкт був анонсований ще в грудні, а зараз переходить до практичної реалізації.
"В скорому часі ви побачите перші дрони, вироблені проти Німеччини за німецькі кошти і направлені в Україну для нашого фронту, для нашого війська", — сказав Камишін.
Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Європа суттєво наростить оборонні бюджети.
А наприкінці 2025 року стало відомо, що Україні погодили велику кредитну угоду для фінансування оборонної галузі на 21,5 млрд гривень.
Читайте Новини.LIVE!