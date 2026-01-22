Європа допоможе Україні наростити виробництво дронів

Виставка військової техніки. Фото: Укроборонпром

Україна цього року планує разом із міжнародними партнерами створити щонайменше 10 спільних оборонних проєктів на території Європи. Перший такий проєкт уже запущений у Німеччині.

Про це в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін.

Реклама

Читайте також:

Україна розвиватиме з Європою нові оборонні проєкти

За його словам, найближчим часом очікується поява перших дронів, виготовлених на німецьких виробничих потужностях за кошти партнерів і спрямованих безпосередньо для потреб українського фронту.

Камишін зазначив, що головне завдання на цей рік — відкривати спільні виробництва для української оборонної промисловості за європейським управлінням і на території країн Європи. Це має дати змогу збільшити фінансування та суттєво наростити обсяги виробництва безпілотників для Збройних сил України.

Він уточнив, що перший проєкт був анонсований ще в грудні, а зараз переходить до практичної реалізації.

"В скорому часі ви побачите перші дрони, вироблені проти Німеччини за німецькі кошти і направлені в Україну для нашого фронту, для нашого війська", — сказав Камишін.

Нагадаємо, у грудні 2025 року стало відомо, що Європа суттєво наростить оборонні бюджети.

А наприкінці 2025 року стало відомо, що Україні погодили велику кредитну угоду для фінансування оборонної галузі на 21,5 млрд гривень.