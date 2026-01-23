Відео
Головна Армія Камишін сказав, скільки млрд інвестицій в оборонку буде цьогоріч

Камишін сказав, скільки млрд інвестицій в оборонку буде цьогоріч

Дата публікації: 23 січня 2026 16:27
Україна очікує понад млрд доларів інвестицій в оборонну промисловість — Камишін
Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін. Фото: кадр з відео

Україна очікує залучити понад один млрд доларів інвестицій у розвиток оборонної промисловості у 2026 році. Йдеться про фінансування, яке має посилити виробничі можливості галузі та зміцнити обороноздатність держави.

Про це розповів радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Камишін про інвестиції в оборонну промисловість України

Радник президента України зазначив, що вже станом на зараз є угода на більш ніж 700 млн доларів.

Крім того, він розповів, що є рух на військовому та робочому рівні щодо так званої "дронової угоди" між США та Україною. 

"Ви питали про інвестиції в українську оборонку. На минулий рік ми порахували, в нас 105 млн доларів проінвестовано валютного капіталу в нашу українську оборонку. Лише перша угода оголошена цього року, вже за 700 млн доларів.

Це дає всі надії розуміти, що більш ніж мільярд доларів цього року ми отримаємо інвестицій в нашу оборонку. І це тільки початок", — заявив Камишін.

Раніше Камишін говорив про те, що цьогоріч Україна має намір створити щонайменше 10 оборонних проєктів на території Європи.

Наприкінці 2025 року стало відомо, що оборонне виробництво отримало найбільший кредит в історії України.

ЗСУ Олександр Камишін оборонна сфера Давос інвестиції в оборону саміт в Давосі 2026
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
