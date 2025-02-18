Ермак сделал заявление относительно российских ракет Х-69

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россияне используют белорусские компоненты для изготовления своих ракет. Речь идет о ракетах Х-69 класса "воздух-поверхность".

Об этом Ермак сообщил в Telegram во вторник, 18 февраля.

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"Россияне используют в изготовлении ракет Х-69 компоненты, которые сделаны в Беларуси", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Ермака

Что известно о ракете Х-69

Ракета Х-69. Фото: росСМИ

Это российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность", которая является модификацией ракеты Х-59. Она предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов.

Впервые официально Россия представила Х-69 в августе 2022 года, а применила 7 февраля 2024 года во время массированных атак на Украину.

В частности, российские войска использовали Х-69 для обстрела Трипольской ТЭС в Киевской области 11 апреля 2024 года, что привело к ее полному уничтожению.

Трипольская ТЭС после атаки. Фото: ДСС

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский ВПК продолжает работать благодаря обходу санкций.

А ракеты северокорейского производства, которые имеет в арсенале Россия, стали намного точнее, чем те, что были в прошлом году.