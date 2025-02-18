Єрмак зробив заяву щодо російських ракет Х-69

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росіяни використовують білоруські компоненти для виготовлення своїх ракет. Йдеться про ракети Х-69 класу "повітря-поверхня".

Про це Єрмак повідомив у Telegram у вівторок, 18 лютого.

Читайте також:

Виготовлення ракет у РФ

"Росіяни використовують у виготовленні ракет Х-69 компоненти, які зроблені в Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Єрмака

Що відомо про ракету Х-69

Ракета Х-69. Фото: росЗМІ

Це російська високоточна малопомітна крилата ракета класу "повітря-поверхня", яка є модифікацією ракети Х-59. Вона призначена для ураження наземних стаціонарних цілей та надводних об'єктів.

Вперше офіційно Росія представила Х-69 у серпні 2022 року, а застосувала 7 лютого 2024 року під час масованих атак на Україну.

Зокрема, російські війська використали Х-69 для обстрілу Трипільської ТЕС у Київській області 11 квітня 2024 року, що призвело до її повного знищення.

Трипільська ТЕС після атаки. Фото: ДСС

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський ВПК продовжує працювати завдяки обходу санкцій.

А ракети північнокорейського виробництва, які має в арсеналі Росія, стали набагато точнішими, ніж ті, які були минулого року.