Война в Украине — что изменилось на фронте за 2024 год

Украинские военные на бронетранспортерах. Фото: Reuters

2024 год был для украинцев тяжелым и поражал неожиданными поворотами. В частности, речь идет и о ситуации на фронте. Через год на передовой произошел ряд важных событий. Где-то преимущество получали россияне, а где-то — украинские силы обороны. Оккупанты даже захватили 99% одной из областей Украины. Но самым большим сюрпризом в этом году стало освобождение территорий самой России. Новости о наступлении ВСУ на Курщине прогремели на весь мир, снова разбив мифы о неприкосновенной и могущественной России.

Новини.LIVE рассказывают о ключевых событиях, которые произошли на фронте в течение 2024 года, и прогнозах о завершении войны в 2025 году.

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Вряд ли можно говорить о том, что начало 2024 года стало для Украины успешным. В январе Институт изучения войны подтвердил информацию о российском наступлении на Авдеевку. В дальнейшем в городе несколько недель будут продолжаться жестокие бои, которые назовут "авдеевским адом". Россияне сосредоточили на этом направлении огромное количество живой силы и техники. Эксперты и военные сообщали об около 40 тысячах оккупантов, которых перебросили в Авдеевку.

Карта оккупированных и освобожденных территорий в Украине по состоянию на 1 января 2024 года. Фото: скриншот

В конце января в российских СМИ появилась информация о том, что оккупанты зашли в тыл ВСУ в Авдеевке через подземную трубу. Как заявили пропагандисты, россияне несколько недель чистили подземный ход и вырезали проходы. Звуки работ маскировали под активным артиллерийским и минометным огнем.

Россияне в подземной трубе в Авдеевке. Фото: росСМИ

После этого ситуация для украинских защитников только усложнялась. Уже 15 февраля в Третьей отдельной штурмовой бригаде подтвердили срочную передислокацию для усиления украинских войск в районе Авдеевки. Тогда ситуацию в городе назвали "чрезвычайно критической".

Официальное сообщение 3-й ОШБр о передислокации в Авдеевку. Фото: скриншот

Украинские военные, оборонявшие Авдеевку, показали настоящие мужество и выдержку. До последнего защитники обороняли город. И все же, под бешеным давлением врага, который бил из всего возможного вооружения и отправлял в десятки раз больше живой силы в бои, оборона пала. 17 февраля 2024 года в Генштабе ВСУ подтвердили выход украинских войск из Авдеевки.

Сообщение Генштаба ВСУ о выходе из Авдеевки. Фото: скриншот

В марте Россия продолжила атаковать ВСУ на востоке и юге страны. Однако украинские защитники не только отбивали штурмы россиян, но и возвращали некоторые утраченные позиции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский тогда сообщал, что россияне планировали прорвать оборону западнее Бахмута и оккупировать Часов Яр. Активные штурмовые действия враг проводил и в Запорожье.

В апреле ситуация не изменилась — россияне пытались прорвать оборону украинских воинов. Тогда некоторые позиции могли переходить "из рук в руки" по несколько раз в сутки. В то время самая сложная ситуация была на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг сосредоточил огромную силу.

10 мая Россия начала наступление на Харьковскую область. Уже через неделю Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны остановили россиян. Самая глубокая точка их продвижения — 10 километров. До конца мая темпы российского наступления на Харьковщине существенно затормозили, а линия столкновения в дальнейшем практически не претерпела заметных изменений.

Жарким на фронте было лето 2024 года. Россияне, похоже, решили выбрать тактику "ползучей" оккупации и сделали ставку на истощение. Оккупанты в основном сосредоточили силы на Донетчине и изо дня в день пытались штурмовать позиции ВСУ. РФ развернула наибольшее количество штурмовых подразделений из восьми бригад на Покровском и Кураховском направлениях в Донецкой области. На некоторых участках враг имел продвижение. ВСУ одновременно отбивали постоянные атаки и наносили удары в тыл россиян. Одним из таких стал ракетный удар по военной базе в Луганске.

Спутниковый снимок военной базы в Луганске. Фото: Денис Казанский

За этот период россияне не захватили ни одного большого города, однако успехи в медленном продвижении все же имели. В июле оккупанты также смогли захватить Волчанский агрегатный завод.

Но уже в августе Украина ошеломила Россию и весь мир наступлением на Курскую область. Украинские бойцы, проломив рубеж обороны у границы, начали стремительно продвигаться вглубь территории РФ. Тогда в плен взяли сотни российских военных, которые просто не ожидали наступления ВСУ. Около недели Украина сохраняла информационную тишину по поводу операции на Курщине. Впоследствии Владимир Зеленский официально подтвердил, что украинские бойцы находятся на территории РФ.

Уже в сентябре Украина освободила Волчанский агрегатный завод. Сложную, но успешную операцию провели подразделения ГУР. Оккупантов выбили из всех 30 зданий объекта.

В октябре, по информации Института изучения войны, украинские военные во время контратаки продвинулись к востоку от Покровска. Вместе с тем россияне продолжили свое наступление на город. На этом направлении оккупанты сосредоточили значительное количество силы и проводили постоянные штурмы.

Уже в октябре российские войска взяли под контроль Угледар в Донецкой области. Бои за этот город продолжались два года. Кроме того, оккупанты захватили Селидово, расположенное в 20 километрах от Покровска.

Карта оккупированных территорий по состоянию на 31 октября 2024 года. Фото: скриншот

В общей сложности, по информации ISW, в 2024 году российские войска захватили примерно 3306 квадратных километров. В ноябре враг продвигался со скоростью около 27,96 кв. км в день. По оценкам аналитиков, российские войска оккупировали около 99% Луганской области, 66% Донецкой области и 73% Запорожской и Херсонской областей.

Сравнение карт оккупированных и освобожденных территорий в начале и конце 2024 года. Фото: скриншот

Украина воюет не только с российскими войсками

Осенью 2024 года стало известно об отправке северокорейских солдат в Россию. Речь идет о более чем 11 тысячах военных. Бойцы КНДР приняли участие в боях в Курской области на стороне России и уже понесли большие потери. Правда, РФ до сих пор официально не подтверждает того, что северокорейские военные воюют с ВСУ. Зато маскируют их под бурят, выдавая соответствующие документы.

Потери военных КНДР в боях с украинскими защитниками подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на середину декабря было известно о более трех тысяч убитых и раненых северокорейских солдат.

"Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", — заявил Зеленский.

Правда, солдаты КНДР используют на поле сражения довольно странную тактику. Как отметил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, корейцы воюют по устаревшей тактике, которая была прописана и в украинских боевых уставах еще до 2014 года.

"Это атаки в линию, они построились и на расстоянии 10 шагов, то есть 5-7 шагов друг от друга, четко в линию предпринимают наступательные действия... Это на убой, даже дроны не нужны, их просто будут расстреливать из стрелкового оружия. К тому же они по-другому держат автомат, словно это винтовка. В Северной Корее они тренировались именно с винтовками, а не автоматами", — сказал Гетьман.

Южнокорейское издание Yonhap сообщило, что на этом КНДР не собирается останавливаться и готовится перебросить в Россию дополнительные войска, кроме тех тысяч солдат, которых уже отправили. Кроме того, Северная Корея может начать поставлять в Россию дроны-смертники, которые впервые представили в ноябре.

Прогнозы об окончании войны в 2025 году

2024 год завершился, однако война в Украине до сих пор длится. Главный вопрос, который возникает у большинства, — расставит ли 2025 год все точки в этой истории. И прогнозы на этот счет различаются.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью SkyNews заявил, что война может закончиться в 2025 году. Однако, по его словам, это возможно только при совместной работе Украины и партнеров.

"Мы сделаем все, чтобы закончить эту войну. У нас есть все возможности закончить эту войну в 2025 году. Мы можем это сделать, но только вместе с Европой, США, конечно, с Украиной как главной частью этого соглашения. Я уверен, что мы можем оказывать огромное давление на Россию из-за усиления Украины, затем по дипломатическому пути", — сказал глава государства.

Зеленский также осенью 2024 года представил План победы. Он включает пять пунктов относительно окончания войны. Основное требование Украины — гарантии мира, в частности, и вступление в НАТО.

Свой прогноз по продолжительности войны в Украине дали и эксперты Международного валютного фонда. В меморандуме обновили негативный сценарий для Украины на случай более интенсивной войны, которая продлится до середины 2026 года.

А вот аналитик The New York Times Джулиан Барнс заявил, что, вероятно, война в Украине завершится в 2025 году. Он отметил, что и у Украины, и у России заканчиваются войска. А победа Дональда Трампа на выборах президента США должна ускорить мирные переговоры. Однако для Украины это может стать и плохой новостью, убежден Барнс.

"Администрация Байдена пытается поставить Украину в лучшую переговорную позицию. Белый дом толкает в Украину столько оружия, сколько может. Он дал Украине разрешение запускать американские ракеты большой дальности по России в надежде, что она сможет удержать Курск. Если да, может быть, Россия в обмен вернет украинскую территорию. Но Киев вряд ли сможет вернуть большую часть потерянной земли", — отметил он.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что он не будет "ничего подписывать с Зеленским", ведь считает его нелегитимным президентом. Мол, сначала нужно заново пойти на выборы и выиграть. И только после этого, по словам российского диктатора, можно подписывать мирные сделки.

Поэтому вопросов относительно срока завершения войны в Украине остается много, как и вариантов возможного развития событий. Что же будет на самом деле, покажет уже 2025 год.

Напомним, российские войска оккупировали Макаровку и еще несколько сел Донецкой области. Силы обороны Украины смогли вырваться из села.

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил о печальной динамике на фронте. Он рассказал о потерях территории на Донецком направлении.