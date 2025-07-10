Дроны ВСУ успешно уничтожают оккупантов на фронте и Сирский настаивает на развитии Сил Беспилотных Систем в ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

По результатам совещания по вопросам развития беспилотных систем, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский определил ключевые задачи этого направления. Среди них - формирование и подготовка экипажей, масштабирование и наращивание возможностей подразделений БПС.

Отчет Александра Сырского о совещании обнародовал Генштаб ВСУ.

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Роберт Броуди (Мадьяр) на совещании с Сырским. Фото: Генштаб ВСУ

Во время совещания был заслушан доклад нового командующего Сил беспилотных систем майора Роберта Броуди, который продемонстрировал активный и результативный подход к выполнению своих обязанностей.

За предыдущий месяц группировка Сил БПС поразила более 19,6 тыс. целей, уничтожив 5024. Среди них: 88 российских танков, 129 боевых бронированных машин, 427 артиллерийских систем, 31 РСЗО.

В целом СБС вывело из строя более 4,5 тыс. оккупантов, из которых 2548 были ликвидированы. Наиболее эффективными подразделениями стали "Птицы Мадьяра", "Феникс", "Ахиллес", "Nemesis", "Степные хищники" и "Рарог".

Слияние подразделений СБС и "Линии дронов" в одну группировку оказалось эффективным, обеспечив поражение значительного количества целей. В частности, в июне каждая третья вражеская цель, уничтоженная Силами обороны Украины, была на счету СБС.

Акцент на развитие беспилотных сил

Главнокомандующий выразил благодарность военнослужащим за их высокий профессионализм и результативность в ликвидации врага, его вооружения и военной техники.

Важным аспектом совещания является привлечение командиров боевых подразделений, которые поделились своим опытом, новациями и предложениями для улучшения ведения боевых действий.

Сырский подчеркнул необходимость развития применения дронов-перехватчиков. Чем больше таких систем будет в ВСУ, тем безопаснее будут украинцы в тыловых регионах.

Ранее сообщалось, что Александр Сырский подвел итоги работы украинских военных за июнь. За месяц украинской артиллерией поражено почти три тысячи вражеских целей.

Также недавно генерал Сырский принял участие в заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, где рассказал о ситуации на фронте.