Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Які підрозділи сил БпС найуспішніші — Сирський провів нараду

Які підрозділи сил БпС найуспішніші — Сирський провів нараду

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 02:41
Дрони ЗСУ успішно знищують окупантів на фронті й Сирський наполягає на розвитку Сил Безпілотних Систем в ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За результатами наради з питань розвитку безпілотних систем, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання цього напрямку. Серед них — формування та підготовка екіпажів, масштабування та нарощування спроможностей підрозділів БпС.

Звіт Олександра Сирського про нараду оприлюднив Генштаб ЗСУ

Реклама
Читайте також:

Як підрозділи дронів найбільш успішні на фронті

Мадяр
Роберт Бровді (Мадяр) на нараді із Сирським. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час наради було заслухано доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який продемонстрував активний та результативний підхід до виконання своїх обов'язків.

За попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищивши 5024. Серед них: 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Загалом СБС вивело з ладу понад 4,5 тис. окупантів, з яких 2548 були ліквідовані. Найбільш ефективними підрозділами стали "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки" та "Рарог".

Злиття підрозділів СБС та "Лінії дронів" в одне угруповання виявилось ефективним, забезпечивши ураження значної кількості цілей. Зокрема, у червні кожна третя ворожа ціль, знищена Силами оборони України, була на рахунку СБС.

Акцент на розвиток безпілотних сил

Головнокомандувач висловив подяку військовослужбовцям за їхній високий професіоналізм та результативність у ліквідації ворога, його озброєння та військової техніки.

Важливим аспектом наради є залучення командирів бойових підрозділів, які поділилися своїм досвідом, новаціями та пропозиціями для поліпшення ведення бойових дій.

Сирський підкреслив необхідність розвитку застосування дронів-перехоплювачів. Чим більше таких систем буде в ЗСУ, тим безпечніше будуть українці у тилових регіонах.

Раніше повідомлялось, що Олександр Сирський підбив підсумки роботи українських військових за червень. За місяць українською артилерією уражено майже три тисячі ворожих цілей.

Також нещодавно генерал Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, де розповів про ситуацію на фронті.

ЗСУ Генштаб ЗСУ дрони Олександр Сирський ситуація на фронті Сили безпілотних систем ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації