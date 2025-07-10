Дрони ЗСУ успішно знищують окупантів на фронті й Сирський наполягає на розвитку Сил Безпілотних Систем в ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

За результатами наради з питань розвитку безпілотних систем, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визначив ключові завдання цього напрямку. Серед них — формування та підготовка екіпажів, масштабування та нарощування спроможностей підрозділів БпС.

Звіт Олександра Сирського про нараду оприлюднив Генштаб ЗСУ.

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Роберт Бровді (Мадяр) на нараді із Сирським. Фото: Генштаб ЗСУ

Під час наради було заслухано доповідь нового командувача Сил безпілотних систем майора Роберта Бровді, який продемонстрував активний та результативний підхід до виконання своїх обов'язків.

За попередній місяць угруповання Сил БпС уразило понад 19,6 тис. цілей, знищивши 5024. Серед них: 88 російських танків, 129 бойових броньованих машин, 427 артилерійських систем, 31 РСЗВ.

Загалом СБС вивело з ладу понад 4,5 тис. окупантів, з яких 2548 були ліквідовані. Найбільш ефективними підрозділами стали "Птахи Мадяра", "Фенікс", "Ахіллес", "Nemesis", "Степові хижаки" та "Рарог".

Злиття підрозділів СБС та "Лінії дронів" в одне угруповання виявилось ефективним, забезпечивши ураження значної кількості цілей. Зокрема, у червні кожна третя ворожа ціль, знищена Силами оборони України, була на рахунку СБС.

Акцент на розвиток безпілотних сил

Головнокомандувач висловив подяку військовослужбовцям за їхній високий професіоналізм та результативність у ліквідації ворога, його озброєння та військової техніки.

Важливим аспектом наради є залучення командирів бойових підрозділів, які поділилися своїм досвідом, новаціями та пропозиціями для поліпшення ведення бойових дій.

Сирський підкреслив необхідність розвитку застосування дронів-перехоплювачів. Чим більше таких систем буде в ЗСУ, тим безпечніше будуть українці у тилових регіонах.

Раніше повідомлялось, що Олександр Сирський підбив підсумки роботи українських військових за червень. За місяць українською артилерією уражено майже три тисячі ворожих цілей.

Також нещодавно генерал Сирський взяв участь у засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача, де розповів про ситуацію на фронті.