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Какие болезни позвоночника являются основанием для освобождения от службы — в Минобороны ответили

15 июня 2024 23:58
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Болезни позвоночника и опорно-двигательного аппарата – кого не имеют права мобилизовать
Врач проводит медицинское освидетельствование. Фото: Advanced Neurosurgery Associates
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Принятие нового закона о мобилизации в Украине повлекло за собой изменения в определении пригодности к военной службе. В Минобороны разъяснили, какие заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата являются основанием для признания призывника непригодным к военной службе.

Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе, утвержден приказом Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины" от 14.08.2008 года (ст. 60-65).

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Какие болезни позвоночника исключают мобилизацию

  • Перелом позвоночника.
  • Сдавление, отек, разрыв, сотрясение и кровоизлияние спинного мозга.
  • Прогрессирующий туберкулез позвоночника.
  • Активный туберкулез позвоночника, суставов, костей.

С какими болезнями опорно-двигательного аппарата не мобилизуют

  • Болезни позвоночника (дорсопатии) и их последствия (М40-М54) — сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, кифоз и лордоз, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии.
  • Дефекты и деформации пальцев стопы и кисти (S60-69, S90-99).
  • Приобретенные деформации конечностей (Т11, Т13, Т92, Т93), а также приобретенное плоскостопие (М20-М21).
  • Инфекционные артропатии (М00-М15) — болезнь Рейтера, пиогенные артриты, реактивные артропатии.
  • Стеопатии и хондропатии (М80-М94) — болезнь Педжета, остеомаляция у взрослых, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, остеонекроз, юношеские остеохондрозы костей (кроме позвоночника), другие остеохондропатии и поражения хряща.
  • Анкилозирующий спондилоартрит (М45).
  • Артрозы и другие поражения суставов (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, полиартроз и другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов.
  • Фибробластические нарушения (М72).
  • Воспалительные полиартропатии (М05-М15) — синдром Фелти, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, подагра, кристаллические артропатии, серопозитивный и серонегативный ревматоидный артрит, ревматоидный васкулит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит.
  • Системные болезни соединительной ткани (М30-М36) — системный склероз, болезнь Бехчета, сухой синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, системная красная волчанка, дерматополимиозит, диффузный эозинофильный фасциит.
  • Болезни мягких тканей (М60-М79) — поражение плеча, бурсопатии, энтезопатии, болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий.

Также непригодными к военной службе признают людей с ампутированными или деформированными конечностями и тяжелой формой плоскостопия. 

Наличие хотя бы одной болезни из перечня заболеваний может быть основанием для признания мужчины непригодным к военной службе и исключения из воинского учета.

Напомним, что в случае, если гражданин, получивший временную отсрочку для лечения той или иной болезни, откажется это делать, для него наступят соответствующие юридические последствия.

Также мы сообщали, что сроки прохождения военно-врачебной комиссии регулируются соответствующим приказом Министерства обороны и не могут превышать 14 дней с момента начала ВЛК.

Что касается мужчин-студентов, получающих второе высшее образование, то они имеют право на отсрочку только в случае, если это образование по уровню выше первого.

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