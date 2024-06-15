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Які хвороби хребта є підставою для звільнення від служби — у Міноборони відповіли

15 червня 2024 23:58
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Хвороби хребта та опорно-рухового апарату — кого не мають права мобілізувати
Лікар проводить медичний огляд. Фото: Advanced Neurosurgery Associates
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Ухвалення нового закону про мобілізацію в Україні спричинило зміни у визначенні придатності до військової служби. У Міноборони роз'яснили, які хвороби хребта та опорно-рухового апарату є підставою для визнання призовника непридатним до військової служби.

Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, затверджений наказом Міністерства оборони України № 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України" від 14.08.2008 року (ст. 60-65).

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Які хвороби хребта виключають мобілізацію

  • Перелом хребта.
  • Здавлення, набряк, розрив, струс та крововилив спинного мозку.
  • Туберкульоз хребта, що прогресує.
  • Активний туберкульоз хребта, суглобів, кісток.

З якими хворобами опорно-рухового апарату не мобілізують

  • Хвороби хребта (дорсопатії) та їхні наслідки (М40-М54) — сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, кіфоз і лордоз, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії.
  • Дефекти та деформації пальців стопи та кисті (S60-69, S90-99).
  • Набуті деформації кінцівок (Т11, Т13, Т92, Т93), а також набута плоскостопість (М20-М21).
  • Інфекційні артропатії (М00-М15) — хвороба Рейтера, піогенні артрити, реактивні артропатії.
  • Стеопатії й хондропатії (М80-М94) — хвороба Педжета, остеомаляція у дорослих, фіброзна дисплазія кісток, остеомієліт, остеопороз кісток з патологічним або без патологічного перелому, уповільнене зрощення перелому, стресові переломи, остеонекроз, юнацькі остеохондрози кісток (окрім хребта), інші остеохондропатії та ураження хряща.
  • Анкілозивний спондилоартрит (М45).
  • Артрози та інші ураження суглобів (М15-М19, М22-М25) — гонартроз, коксартроз, поліартроз та інші артрози, ураження надколінка, внутрішньосуглобові ураження коліна та інших суглобів.
  • Фібробластичні порушення (М72).
  • Запальні поліартропатії (М05-М15) — синдром Фелті, хвороба Стілла, ревматоїдний бурсит, подагра, кристалічні артропатії, серопозитивний та серонегативний ревматоїдний артрит, ревматоїдний васкуліт, псоріатичні та ентеропатичні артропатії, ювенільний артрит.
  • Системні хвороби сполучної тканини (М30-М36) — системний склероз, хвороба Бехчета, сухий синдром Шегрена, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, поліартеріїт вузликовий та споріднені стани, некротизуючі васкулопатії, системний червоний вовчак, дерматополіміозит, дифузний еозинофільний фасціїт.
  • Хвороби м’яких тканин (М60-М79) — ураження плеча, бурсопатії, ентезопатії, хвороби та ураження м’язів, синовіальної оболонки та сухожилків.

Також непридатними до військової служби визнають людей з ампутованими чи деформованими кінцівками та важкою формою плоскостопості. 

Наявність хоча б однієї хвороби з переліку захворювань може біти підставою для визнання чоловіка непридатним до військової служби та виключення з військового обліку.

Нагадаємо, що у разі, якщо громадянин, який отримав тимчасову відстрочку для лікування тієї чи іншої хвороби, відмовиться це робити, для нього настануть відповідні юридичні наслідки. 

Також ми повідомляли, що терміни проходження військово-лікарської комісії регулюються відповідним наказом Міністерства оборони та не можуть перевищувати 14 днів з моменту початку ВЛК.

Щодо чоловіків-студентів, які здобувають другу вищу освіту, то вони мають право на відстрочку лише у випадку, якщо ця освіта за рівнем вища за першу. 

лікарі
військовий призов
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ВЛК
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Міноборони
армія
закон

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