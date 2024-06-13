ВЛК проходить не надо — Правительство одобрило изменения

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: РБК-Украина

Правительство одобрило некоторые изменения в Порядок организации военного учета и Порядок призыва граждан на военную службу. В частности, это касается прохождения военно-врачебной комиссии некоторыми категориями граждан.

Соответствующее постановление размещено на сайте Кабинета министров Украины .

Читайте также:

Кому не нужно проходить ВЛК

Согласно этим изменениям, процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи, в частности, с бронированием, больше не предусматривает обязательного медицинского осмотра военно-врачебной комиссией.

"Процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации в связи с бронированием и отсрочкой, предусмотренной подпунктами 16—23 пункта 1 приложения 5, не предусматривает направление на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра", — говорится в сообщении.

Кроме того, лица, еще не достигшие 25-летнего возраста, также освобождены от обязательного прохождения медицинского осмотра перед призывом на военную службу.

"Во время военного положения направления призывников на военно-

врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра осуществляется только в случае их принятия на военную службу в добровольном порядке", — говорится в постановлении.

Ранее мы сообщали, что гражданина, которого военно-врачебная комиссия признала непригодным для прохождения военной службы, не могут вернуть на военный учет в результате новой ВЛК . Это не предусмотрено новым законом о "О воинской обязанности и военной службе".

Также напомним, что в Министерстве обороны Украины был обновлен список заболеваний для определения пригодности к военной службе.