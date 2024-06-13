ВЛК проходити не треба — Уряд схвалив зміни

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: РБК-Україна

Уряд схвалив деякі зміни до Порядку організації військового обліку та Порядку призову громадян на військову службу. Зокрема, це стосується проходження військово-лікарської комісії деякими категоріями громадян.

Відповідна постанова розміщена на сайті Кабінету міністрів України.

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Згідно з цими змінами, процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку, зокрема, з бронюванням, більше не передбачає обов'язкового медичного огляду військово-лікарською комісією.

"Процедура надання відстрочки від призову на військову службу під

час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої

підпунктами 16—23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на

військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду", — йдеться у повідомленні.

Крім того, особи, які ще не досягли 25-річного віку, також звільнені від обов'язкового проходження медичного огляду перед призовом на військову службу.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-

лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише

у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — зазначено у постанові.

Раніше ми повідомляли, що громадянина, якого військово-лікарська комісія визнала непридатним для проходження військової служби, не можуть повернути на військовий облік внаслідок нової ВЛК. Це не передбачено новим законом про "Про військовий обов'язок і військову службу".

Також нагадаємо, що у Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби.