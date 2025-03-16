Операция в Курской области — ВСУ вышли из города Суджа

Украинские военнослужащие едут на военной машине. Фото: Reuters

По состоянию на утро воскресенья, 16 марта, украинские военные, вероятно, больше не контролируют город Суджа Курской области. Подконтрольная ВСУ территория России продолжает уменьшаться.

Об этом свидетельствуют данные на картах, опубликованные Генеральным штабом ВСУ.

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Кто контролирует Суджу

В утренней сводке Генштаб сообщил об интенсивных боевых действиях в Курской области, где за последние сутки произошло 19 столкновений между украинскими защитниками и российскими войсками. Враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 63 управляемые авиабомбы, а также совершил 243 артиллерийских обстрела, в том числе пять из реактивных систем залпового огня.

Актуальные карты по состоянию на утро 16 марта свидетельствуют о том, что российские силы установили контроль над городом Суджа, или же удерживают большую территорию города.

Карта боевых действий на Курском направлении от 16 марта. Фото: Генштаб

Ранее, на картах от 15 марта, было видно сокращение буферной зоны, которую удерживают украинские войска. Это может свидетельствовать об активизации наступательных действий со стороны российской армии, которая продвигается в сторону украинской границы.

Карта боевых действий на Курском направлении от 15 марта. Фото: Генштаб

Аналитики DeepState еще 15 марта сообщали о том, что российские военные захватили Суджу и Рубанщину. По их данным, общая площадь территории под контролем ВСУ в Курской области сейчас составляет примерно 110 квадратных километров.

Город суджа на карте DeepState

Что известно об операции в Курской области

Операцию в Курской области ВСУ начали в августе 2024 года. Тогда захватили значительную часть территории и значительно пополнили обменный фонд, взяв в плен сотни российских военных. Такая операция поразила мир неожиданностью и молниеносностью.

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявляли о том, что небольшие подразделения россиян попытались закрепиться в отдельных районах Сумщины. РФ усилила атаки дронами и артобстрелы приграничных населенных пунктов.

Также в ISW сообщали, что прекращение обмена разведывательными данными между Украиной и США могло стать одним из факторов, которые способствовали успехам россиян в Курской области. В Кремле заявляли о том, что такой возможностью воспользуются.