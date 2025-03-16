Операція в Курській області — ЗСУ вийшли з міста Суджа

Українські військовослужбовці їдуть на військовій машині. Фото: Reuters

Станом на ранок неділі, 16 березня, українські військові, ймовірно, більше не контролюють місто Суджа Курської області. Підконтрольна ЗСУ територія Росії продовжує зменшуватися.

Про це свідчать дані на картах, опубліковані Генеральним штабом ЗСУ.

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Хто контролює Суджу

У ранковому зведенні Генштаб повідомив про інтенсивні бойові дії в Курській області, де за останню добу сталося 19 зіткнень між українськими захисниками та російськими військами. Ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані авіабомби, а також здійснив 243 артилерійські обстріли, у тому числі п’ять із реактивних систем залпового вогню.

Актуальні карти станом на ранок 16 березня свідчать про те, що російські сили встановили контроль над містом Суджа, або ж утримують більшу територію міста.

Карта бойових дій на Курському напрямку від 16 березня. Фото: Генштаб

Раніше, на мапах від 15 березня, було видно скорочення буферної зони, яку утримують українські війська. Це може свідчити про активізацію наступальних дій з боку російської армії, яка просувається в бік українського кордону.

Карта бойових дій на Курському напрямку від 15 березня. Фото: Генштаб

Аналітики DeepState ще 15 березня повідомляли про те, що російські військові захопили Суджу та Рубанщину. За їхніми даними, загальна площа території під контролем ЗСУ у Курській області наразі становить приблизно 110 квадратних кілометрів.

Місто Суджа на карті DeepState

Що відомо про операцію у Курській області

Операцію в Курській області ЗСУ розпочали у серпні 2024 року. Тоді захопили значну частину території та значно поповнили обмінний фонд, взявши в полон сотні російських військових. Така операція вразила світ неочікуваністю та блискавичністю.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявляли про те, що невеликі підрозділи росіян спробували закріпитися в окремих районах Сумщини. РФ посилила атаки дронами та артобстріли прикордонних населених пунктів.

Також в ISW повідомляли, що припинення обміну розвідувальними даними між Україною та США могло стати одним із факторів, які сприяли успіхам росіян у Курській області. У Кремлі заявляли про те, що такою нагодою скористаються.