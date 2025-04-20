В Украину 19 апреля удалось вернуть из плена РФ 277 украинцев

Как встречали из плена героев ВСУ — эксклюзивные кадры СБУ
Между Украиной и РФ перед Пасхой прошел долгожданный обмен пленными. Из плена освободили еще 277 украинцев.
Эксклюзивные фото и видео со встречи украинских героев в своем Telegram разместила СБУ.
Как защитники Украины возвращались из плена
По данным ведомства, этот обмен стал возможным благодаря плодотворной работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных. Этот центр выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
В СБУ отметили, что жизнь каждого украинца — высшая ценность, поэтому все органы государственной власти работают над тем, чтобы вернуть из плена российских оккупантов всех украинцев.
А в МВД Украины тоже поделились подробностями обмена. Там отметили, что среди тех, кого удалось обменять — 77 бойцов из системы МВД: 73 гвардейца и 4 пограничника. Среди освобожденных — самый старший гвардеец, которому на днях исполнится 61 год, а самому молодому — 20 лет. Абсолютное большинство украинцев находилось в плену российских оккупантов почти 3 года.
Ранее мы сообщали об обмене пленными между РФ и Украиной. Среди тех, кто вернулся из плена оккупантов — мать и сын, которые не видели друг друга три года.
Добавим, мы сообщали о том, что с 2025 года военнослужащие сами будут определять получателя выплат в случае плена.
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